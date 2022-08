En México se ha vuelto toda una tendencia arrojar peluches del llamado 'Dr. Simi', el cual es un personaje muy popular en el país de Centroamérica. De hecho, este acto escaló a tal punto que la artista y cantante española Rosalía recibió varios de estos muñecos mientras se presentaba en el Auditorio Nacional.



Pero, ¿por qué se ha vuelto común que lancen al Dr. Simi? Al parecer, los 'fans' que lanzan estos peluches en el escenario lo hacen para que sus artistas favoritos se lleven un recuerdo de México y de este reconocido personaje.

El Dr. Simi, en realidad se trata de una botarga de una farmacéutica mexicana, que está vestido como doctor, con bigote, una bata y una mirada bastante afable que ha generado el cariño de los mexicanos y, hasta, de la misma Rosalía, que durante su concierto recogió varios, algunos de ellos con mensajes y hasta con el logo de su último álbum Motomami.

En las presentaciones musicales es común que el público lance hacia el escenario objetos como rosas, cartas, camisetas y hasta prendas interiores, pero desde hace unos meses en México y otros países han adoptado esta tendencia de llevar los peluches a los conciertos.



La artista y cantante noruega, Aurora, habría sido la primera en recibir un peluche del Dr. Simi. Foto: Archivo particular

Algunas versiones indican que esta "tradición" empezó en el festival de música 'Corona Capital' de 2021, cuando una persona que se encontraba escuchando la presentación de la artista noruega Aurora lanzó hasta la tarima un peluche de la botarga y ella lo recogió, lo abrazó y se lo llevó.



Desde ese entonces, este acto ha sido replicado por otras personas que también, en búsqueda de llamar la atención de sus artistas favoritos, tiran al Dr. Simi hasta los escenarios.



Pero estas dos cantantes no son las únicas que han recibido este peluche por parte de sus seguidores. Es más, recientemente se ha generado toda una polémica por una campaña para que no arrojen peluches en el concierto del grupo alemán Rammstein, este 1,2 y 4 de octubre en el Foro Sol.



Recientemente, la reconocida cantante y actriz Lady Gaga fue golpeada con uno de los peluches en la cabeza mientras se presentaba en Toronto (Canadá), por lo cual, los fanáticos de la agrupación de metal industrial piden que no se vaya a replicar esa situación.



Aunque, sin duda, este se ha vuelto un hecho simpático en redes sociales y se han viralizado diferentes momentos en los que los artistas reciben al Dr. Simi, incluso, ya hay toda una lista que incluye nombres como Los Tigres del Norte, Gorillaz, The Strokes, Coldplay, Maroon 5, My Chemical Romance, entre otros.

