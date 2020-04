¿Doy positivo? Críticas al nombre del concierto aéreo en Medellín

Medellín vivirá un evento sin precedentes. Se trata de un concierto que se realizará, desde un helicóptero, por todo el territorio de la capital antioqueña.



En él participarán cuatro de los artistas nacionales más importantes del momento: Greeicy Rendón, Mike Bahía, Felipe Peláez y Jessi Uribe.

Será el próximo domingo 17 de abril y los cantantes estarán montados en la aeronave, cantando algunos de sus éxitos.



Al tiempo, el canal Telemedellín transmitirá la jornada y varios carros de la Policía replicarán, recorriendo en tierra la ciudad, el sonido. Emisoras y señales de ‘streaming’ también tendrán la señal.

#DoyPositivo fue como bautizaron al concierto, que durará una hora (de 4 p.m. a 5 p.m.) y que busca, según sus organizadores,

@mincultura se suma a #DoyPositivo, una iniciativa que busca unir a todos los colombianos a través del arte y la cultura. ¡Queremos sumar propósitos al servicio de los demás! pic.twitter.com/iFQRJ9vbnu — @mincultura (@mincultura) April 15, 2020

Sin embargo, la iniciativa ha recibido varias críticas, por los recursos que se gastarán y hasta por el nombre que tiene.



“No contentos en Medellín con el peligroso, inoportuno, imprudente y corroncho concierto aéreo, le van a llamar #DoyPositivo en tiempos en los que nadie quiere dar positivo. Tremendos los creativos en todo caso”, escribió la usuaria @tiziribon, en Twitter.

“¿Puede haber un nombre de campaña más inapropiado que #DoyPositivo? Coscorrón para quienes pensaron que un nombre así era una buena idea. Esos mismos tienen delirios de traquetos y mafiosos de helicóptero”, sostuvo @VillamilBMauro.

¿Puede haber un nombre de campaña más inapropiado q #DoyPositivo? Coscorrón para quienes pensaron q un nombre así era una buena idea. Esos mismos tienen delirios de traquetos y mafiosos de helicóptero. @CaracolTV @Telemedellin @jessiuribe3 @Greeicy_rendon @MikeBahia @FelipePelaez — Mauricio Villamil Betancourt (@VillamilBMauro) April 17, 2020

"Creo que es irónico un 'hashtag' de estos, #DoyPositivo, en un país en donde además de enfrentar pandemia, se produce coca", fue la opinión de @RafaelePachon.



"No sé si #DoyPositivo sea un eslogan adecuado en un momento en el que uno lo que menos quiere dar es positivo", asevero @estepersonaje.



El evento, organizado por las empresas D’Groupe y Persival, es totalmente privado y una de las maneras en las que se quiere recolectar dinero es por medio de una boleta simbólica que se venderá. No obstante, hay quienes creen que es innecesario.



"Así 'no cobren' la logística de un evento así debe costar mucho dinero. Dinero que puede servir para acciones sociales reales, la farándula dejémosla para las redes sociales o cuando termine la cuarentena", señaló @Xkapu.

Venga,

¿Esto es en serio?

Así "no cobren" la logística de un evento así debe costar mucho dinero.



Dinero, que puede servir para acciones sociales reales, la farándula dejémosla para las redes sociales o cuando termine la cuarentena.



¡YA NO SABEN QUE INVENTAR!#DoyPositivo. pic.twitter.com/1a527aLSUS — Skapu (@Xkapu) April 17, 2020

"#DoyPositivo lo más ridículo. Colombia es una pandemia de estupidez. La gente con hambre y les mandan un concierto aéreo. Qué platanal", comentó @EstelaGomezGom2.

"Medellín ha demostrado un poder de solidaridad increíble. Pero considero absolutamente innecesario el aeroconcierto. Innecesario e inoportuno. ¡Pero eso pienso yo!", manifestó @Santialarconu.

Medellín ha demostrado un poder de solidaridad increíble.

Pero considero absolutamente innecesario el aeroconcierto.

(el concierto del helicóptero)

Innecesario e inoportuno.

¡Pero eso pienso yo! #doypositivo — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) April 17, 2020

Otra crítica ha sido por el hecho de que cuatro personas estén en un helicóptero a la vez, cuando las autoridades no se cansan de pedir aislamiento social y permanecer en las casas.



