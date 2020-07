Los conmovedores monos que abrazan a su hermano con síndrome de Down

Al Zoológico de Gaziantep, en Turquía, llegaron, a principios de julio, tres cachorros de macaco de cuatro que fueron rescatados por la Dirección de Parques Nacionales turca en Estambul. Los animales habían sido escondidos por contrabandistas en el maletero de un carro.



Llegaron al lugar en una jaula: estaban abrazados y en estado de alerta. Incluso, cuando los cuidadores intentaron alimentarlos, siguieron aferrados el uno al otro, como se ve en un video divulgado por la agencia de noticias turca ‘Ihlas’.

A pesar de que, según la agencia, el paradero de las madres macaco sea desconocido, el apego que evidenciaron las crías hizo que funcionarios ambientales los consideraran como hermanos adoptivos.



(Lea también: Discriminan a donantes de sangre en hospitales por ser homosexuales).



El comportamiento de los animales resultó más conmovedor luego de que los veterinarios determinaron que uno de ellos tiene síndrome de Down.



El diagnóstico no se hizo a primera vista: requirió de un examen en el que se descubrió que el macaco con el síndrome tenía una estructura facial diferente.



De acuerdo con la revista científica ‘New Scientist’, en 1989, científicos detectaron el primer caso de síndrome de Down en un macaco (para ese entonces ya se había detectado en chimpancés y gorilas). Por esta razón, para los expertos, el hallazgo no fue algo insólito, sino que ayudó a explicar el comportamiento sobreprotector de las otras dos crías.

Los hermanos adoptivos de la cría con el síndrome lo alimentan y juegan con él FACEBOOK

TWITTER

Dada la edad y el comportamiento del trío de primates, estos están siendo cuidados separados del resto de monos del zoológico, pero serán trasladados al recinto cuando alcancen cierto tamaño, le explicó a ‘Ihlas’ la jefe de la división de Protección de Vida Silvestre y Servicios Agrícolas de Gaziantep, Celal Ozsoyler.



(Lea relacionado: Gaziantep: cómo asimilar 500 mil migrantes en una ciudad de frontera).



La funcionara también aseveró que los hermanos adoptivos de la cría con el síndrome “lo alimentan y juegan con él”.

(Si nos lee desde la aplicación móvil haga clic aquí para ver un video de los macacos).



Por otro lado, la alcaldesa de Gaziantep, Fatma Sahin, publicó en su cuenta oficial de Facebook que, además de los hermanos, se habían rescatado otro mono, un león, siete pitones, siete dragones de agua, siete cabras salvajes y muchos loros.



Según informó, todos los animales rescatados se encuentran en el zoológico de la ciudad que, de acuerdo con ‘Ihlas’, es el cuarto más grande del mundo y el tercero de Europa.



(Lea también: Polémica por fiesta de 15 años con 800 invitados en México).



El zoológico cuenta con más de 350 especies y más de 7.500 y fue reabierto el pasado 1 de junio.

Tendencias EL TIEMPO