Hoy en día es normal que los ‘influencers’ suban fotos en lugares increíbles, sin embargo, a veces estos no lucen como en las fotografías y las personas que van a visitarlos quedan decepcionadas.

Una situación así le sucedió a una joven identificada como Jessica Henderson que visitó el conocido lugar llamado ‘Piscinas Figure Eight’, las cuales se ubican en la costa del Royal National Park de Sydney, en Australia. En redes sociales, este sitio se ha convertido en un buen punto para tomarse fotos increíbles.



Henderson quería saber si la belleza de este lugar era como en las imágenes. Sin embargo, al llegar se decepcionó con lo que vio. “Quien te haya dicho que las piscinas Figure Eight eran dignas de una lista de deseos te está mintiendo y déjame mostrarte por qué”, comentó la joven en un video en su Tiktok.



Asimismo, afirmó que para visitar este lugar tuvo que recorrer un largo camino y al final no valió la pena. Sus grabaciones se han vuelto virales en la plataforma y varios internautas le han pedido el favor de que muestre como es el recorrido para llegar al lugar.



(No deje de leer: Físicos argentinos desarrollan sistema que mide la veracidad en Twitter).

En otro video, la mujer mostró que con su novio tuvieron que hacer una caminata de 6 km y tuvieron que pasar por zonas rocosas y playas para llegar. En las imágenes que hay en internet de estas piscinas se puede apreciar que tienen una hermosa agua cristalina.



Sin embargo, Jessica mostró que en vez de eso se encontró con varios pozos pequeños con agua de color marrón, en los que no se vía recomendable nadar.



(Le puede interesar: Familia de colombiana que se accidentó en EE. UU. y está desahuciada pide ayuda).

Estos videos se han vuelto virales en la plataforma, uno de ellos ha acumulado más de 2 millones de reproducciones y el otro más de 600 mil, y los internautas no han dudado en dar a conocer su opinión sobre la realidad de este lugar.



“Caminé allí hace aproximadamente un año en medio de un día de verano. Tan pronto como llegué a la piscina, COMENZÓ A LLOVER”, “Las ocho piscinas no valía la pena la caminata, pero la vista y la playa valieron la pena”, “Eso es lo que pasa cuando solo lo haces por la foto”, “Lol, la gente no puede disfrutar de algo sin obtener fotos de Instagram”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

En TikTok, influencer se hace viral por gran parecido con Shakira

Video: Clara Chía reaparece junto a Piqué tras supuesto ataque de ansiedad

Juan Duque reveló por qué terminó con Lina Tejeiro: 'Fue duro, yo no quería'

Mujer fue al médico por un grano en su rostro y descubrió que tenía cáncer