Dos integrantes de RBD contagiadas con virus desconocido en medio de su gira por Brasil

Fanáticos de la agrupación RBD, que visitó Medellín a principios de noviembre, se encuentran preocupados por el estado de salud de dos de sus integrantes.



Se trata de Anahí y Dulce María, quienes a través de sus cuentas oficiales de Instagram, confirmaron que se encuentran contagiadas por un virus desconocido.



Anahí, quien interpretaba a Mía en la telenovela del 2004, registró a través de sus redes sociales que tenía fiebre y dolor en los huesos. Aunque en principio se pensó que se trataba de Covid-19, los doctores lo descartaron.



"Pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé que pasa", dijo en su publicación, en la que se observa un termómetro digital que marca más de 38°.



La agrupación se encuentra en la quinta fecha, de nueve, que están planeadas para Brasil.



"Mi querida gente de Brasil, todavía no sabemos qué es lo que tengo. Los doctores están aquí y haremos pruebas", dijo la cantante.



A pesar de su estado se salud, la cantante mexicana dijo que "daré lo mejor de mi en los conciertos que nos quedan, espero poder estar a la altura que ustedes merecen".

Por otro lado, Dulce María también le reportó a sus seguidores que su estado de salud no es el mejor.



"Queridos amigos como saben desde el lunes no estoy bien, he estado con fiebre, mucha tos y dolor de espalda. Ahorita estoy ronca y medicada. El doctor dice que es un virus (ni covid, ni influenza)", escribió la artista.



Según contó, todo comenzó con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis, "por eso casi no tengo voz. Nada me da más impotencia pues quisiera estar al cien para poder darles lo mejor junto con mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento", agregó.



En la imagen que aparece el texto se observa a la mexicana, quien interpretó a Roberta en la novela, utilizar lo que parece ser una máscara para nebulizaciones.

Dulce María anunció, que sigue enferma y no se siente bien. La gripe viral se convirtió en bronquitis y su voz es ronca, pero recalca que estará presenta esta noche y lo dará todo, según lo permita su condición. Que te mejores Dul 🙏🏼 pic.twitter.com/DjL49Gnmlb — Dulce Maria Charts (@dulceoncharts) November 16, 2023

Los asistentes al concierto de São Paulo temían que las cantantes no subieran al escenario. Sin embargo, desde las redes sociales de Anahí se compartieron imágenes del multitudinario concierto en esa ciudad.



La agrupación cerrará su gira en Brasil este 19 de noviembre, para luego trasladarse a México, país en el que tendrá 12 fechas. La gira terminará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México el próximo 21 de diciembre.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

MARÍA ALEJANDRA PACHÓN

