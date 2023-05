Dos exreinas de belleza, Mariana Varela de Argentina y Fabiola Valentín de Puerto Rico, han dejado a sus seguidores sorprendidos al expresar su amor en las redes sociales.



Estas dos modelos, conocidas por compartir detalles de su vida cotidiana en Instagram, decidieron celebrar su relación a través de mensajes tiernos y llenos de amor.



Mariana Varela, fue coronada como Miss Universo Argentina en 2019, y la puertorriqueña Fabiola Valentín, finalista en el certamen de belleza de su país, se conocieron durante el concurso Miss Grand International 2020.



Ellas representaron a sus respectivas naciones en los concursos y desde el momento en que se encontraron sintieron una conexión instantánea.



Aunque ambas tenían experiencia en el mundo de los certámenes, lo que comenzó como una amistad tras el concurso se transformó en una hermosa historia de amor.



Decidieron dar un paso importante en su relación y contrajeron matrimonio el 28 de abril de 2022. Después de mantener su relación en privado durante un tiempo, decidieron abrir las puertas de su amor al público y compartir su felicidad con sus seguidores.



Han mostrado al mundo su amor a través de publicaciones llenas de ternura y ahora, recientemente, han publicado un video que ha desatado muchas emociones. En el video, se puede ver un apasionado beso que sella su relación y refleja el amor que sienten una por la otra.

Fabiola Valentín expresó en su mensaje "Estar cerca de ti es mi paz", transmitiendo el amor y la armonía que experimenta al lado de Mariana. Los mensajes de apoyo y admiración no se hicieron esperar, ya que muchas personas comentaron sobre su relación y les enviaron sus mejores deseos.



Algunos de los más secundados por sus seguidores fueron "Estoy enamorada de una relación que no es mía", "No puedo comentar nada, estoy muerta, las amo. Bella parejaza" y "Gracias por compartir estos momentos especiales. El amor en toda sus formas es bello".



Aunque los comentarios relacionados con su físico y el deseo que genera para algunos, la pareja ha hecho caso omiso y siguen disfrutando de su amor compartiéndolo en sus redes sociales.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

