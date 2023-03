Westcol, uno de los stremaers más conocidos del país, ha estado en el ‘ojo del huracán’ debido a las polémicas declaraciones que realizó en sus rutinarias transmisiones en vivo en la plataforma Twitch la semana pasada. Según se le pudo escuchar, utilizó términos subidos de tono contra la comunidad LGBTIQ+ y contra la ciudad de Ibagué.



(Siga leyendo: Epa Colombia se quita el pantalón en su carro para presumir su nueva operación).

Esto le generó que miles de internautas se molestaran en las redes sociales tildándolo de homofóbico y despectivo contra una de las regiones más turísticas del interior. En la grabación se le puede ver lanzando mensajes con un alto de grado de violencia contra las personas de gustos diversos que se le puedan acercar.

No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* FACEBOOK

TWITTER

“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar* (sic)”, expresó.



Hizo lo mismo contra la capital del Tolima, luego de que hablara de las percepciones que tienen los extranjeros de Colombia en el exterior. Durante su charla mencionó que la ciudad no es uno de los referentes del país y denigró al territorio con opiniones desproporcionadas.



“Usted cree que van a mencionar Colombia y le van a decir Ibagué o Cúcuta… Ni por el hij*. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue* hueco, eso nunca pasará (...) Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*", expresó el antioqueño.



(Artículos relacionados: Actriz de 'Sabrina, la bruja adolescente' ayudó a escapar unos niños de tiroteo).

Caen convenios comerciales de Westcol

Estas declaraciones le han traído bastante problemas al creador de contenido, incluso, en sus relaciones comerciales, pues hace pocas horas Doritos, una de las empresas que contrató su imagen para realizar publicidad, decidió sacar del mercado absolutamente todas las pautas que tuvieran el rostro del influencer.

Por medio de su cuenta de Instagram, esta empresa de la compañía Frito-lay lanzó un comunicado dando la noticia, manifestando que los comportamientos de Luis Villa, nombre de pila de Westcol, no son acordes a los principios de la firma, la cual “celebra la diversidad y la lucha por la igualdad”.



“Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestro valores y principios de marca”, se lee en una parte del comunicado.



“Por esta razón, hemos eliminados las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas”, finalizó el documento.



(Lea: En video: Sergio ‘el Kun’ Agüero sufrió arritmia en transmisión con Ibai Llanos).

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias