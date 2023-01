Margarita Rosa de Francisco es una de esas personalidades colombianas cuyo éxito nadie puede negar. Desde muy joven se destacó como una de las mujeres más bellas de la televisión y apareció en protagónicos de novelas como ‘Café, con aroma de mujer’ y ‘Gallito Ramírez’, en la que conoció a Carlos Vives y de allí nació su amor.



Con el paso de los años ha alternado también con la presentación, apareciendo en el ‘Desafío’, por ejemplo. Este rol fue casi que pensado para ella, pues es bien conocida por ser amante de la actividad física.

Sin embargo, ya hace varios años que la caleña se ha alejado del país que la vio nacer. Ojo: físicamente, pues, como ha dejado claro, su corazón sigue aquí. Le contamos la razón.



(Lea también: ‘Nos robaron el Miss Universo': Maduro habla de segundo lugar de Miss Venezuela).



Antes de que eliminara su cuenta de Twitter, Margarita Rosa de Francisco le respondió a un seguidor que tenía la duda sobre su residencia: "Yo vivo lejos de Colombia, pero allá tengo mi casa, mi amada familia y mi empresa. Allá pago sueldos e impuestos".

Vivo lejos de Colombia porque me enamoré de un hombre holandés hace 12 años FACEBOOK

TWITTER

Según dijo, se mudó porque conoció el amor: "Vivo lejos de Colombia porque me enamoré de un hombre holandés hace 12 años y vivimos juntos. Pero nunca he roto mis lazos con Colombia en ningún sentido".



El afortunado es un fotógrafo llamado Will van der Vlugt, quien, de hecho, constantemente comparte en su cuenta de Instagram retratos de la actriz.

Precisamente, fue el encargado de fotografiar a Margarita Rosa de Francisco cuando apareció como portada de la revista ‘Bocas’, perteneciente a esta casa editorial.

No te pierdas la edición de la revista Bocas con Margarita Rosa y muchos temas que te interesan. pic.twitter.com/CLpcYkSMCA — MiMedio (@MimedioET) August 15, 2014

(Le puede interesar: Hermano de Shakira revela cómo estaría la cantante tras su canción con Bizarrap).



Así mismo, estuvo detrás del obturador cuando ella apareció en ‘SoHo’.



"Ni a Will ni a mí nos gusta llamarnos ‘artistas’, aunque yo piense que él sí que lo es. Ni siquiera nos atrevemos a decir que nuestras fotos son artísticas, pues esa es una pretensión vulgar que debemos advertir los que tan solo hacemos mundanos intentos de acercarnos a algo tan sagrado como el arte. Sin embargo, para nosotros vale la pena el riesgo de ser asaltados por la poesía, que aunque sea durante segundos ansiamos ver coronando el caudal de erotismo que atraviesa estas imágenes, ese latido visceral que da vida al misterio de todo lo deseado. No habrá jamás una desnudez mayor ni más irresistible que la de un alma seducida en ese asalto", escribió ella en dichas páginas.

Facebook Twitter Linkedin

Este es Will van der Vlugt. Foto: Redes sociales

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS