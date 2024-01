¿Dónde ver los capítulos completos y gratis de 'Rigo' 2024? Este es el link

La novela de 'Rigo' ha sido todo un éxito en el país, pues los televidentes han conectado con la fascinante vida del ciclista Rigoberto Urán. Vale la pena recordar que el Canal RCN pausó brevemente las emisiones de los nuevos capítulos debido a las vacaciones de fin de año y comienzo de 2024.

El pasado 26 de diciembre el canal comenzó a repetir la novela desde su primer capítulo para que las personas que no la habían visto pudieran verla desde el inicio.



Sin embargo, puede ocurrir que algún televidente no pueda ver el episodio en la televisión o quiera repetirse nuevamente un pedazo para no perderse ningún detalle. Para estos casos puede ver los capítulos completos en la plataforma de Prime Video, pero si no tiene esta app los puede ver de la siguiente manera.



El Canal RCN en su página web creó una sección para ver la novela completamente gratis, para que ningún colombiano tenga la excusa de no ver esta super producción. El link es el siguiente: https://www.canalrcn.com/rigo/capitulos/

De esta forma, los televidentes tienen la oportunidad de ver por primera vez o revivir los momentos más impactantes de la vida de Rigoberto Urán, como la muerte del su papá o los desafíos que tuvo que enfrentar a lo largo de su carrera deportiva.

¿Cuándo vuelve ‘Rigo’ a Canal RCN?

Según 'Pulzo', la fecha tentativa del regreso de la serie podría ser el 15 de enero, pero aun el canal no ha confirmado ninguna información. Algunas personas crecían que RCN iba a transmitir los nuevos episodios el pasado 9 de enero, pues el Canal Caracol estrenó ‘La voz kids’ y ‘Arelys, aún queda mucho que cantar’.



Sin embargo, RCN sigo reproduciendo los capítulos viejos de la novela. Hasta el momento se desconoce cuando vuelvan los nuevos episodios. Esto ha hecho que los televidentes se pregunten si fue una buena estrategia, pues muchos de ellos sienten que se desconectaron de la producción.



Por otro lado, otros piensan que fue una buena idea, pues las personas que no vieron la producción desde el primer momento lo podrán hacer.

