¿Dónde pasó la noche Nataly Umaña al salir de 'La casa de los famosos'?

Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de 'La casa de los famosos', el pasado 24 de marzo, día en el que también quedó en evidencia que el público no apoya en masa a Miguel Melfi, pues juntos fueron los menos votados por el público, algo que se desencadenó por la relación amorosa que formaron, teniendo en cuenta que, la colombiana ya estaba casada.

La actriz se convirtió en una de las figuras más polémicas del ‘reality’ de convivencia, generando cada día cientos de reacciones en las redes sociales, en las que resaltaron las críticas.

De la misma manera, Alejandro Estrada, recibió el apoyo de miles de personas, algo que se vio reflejado en el aumento de sus seguidores en Instagram.

Una vez Nataly Umaña se convirtió en el sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’, muchos de los seguidores del formato se empezaron a preguntar dónde pasaría la noche la mujer, pues hace unas semanas, su esposo entró al programa para acabar con la relación.

Nataly Umaña habló de su salida de ‘La casa de los famosos’

La modelo estuvo como invitada en ‘Buen día Colombia’, del ‘Canal RCN’ y, allí, los presentadores le hicieron diversas preguntas relacionadas con lo sucedido con Melfi y si tiene pensado volver con Alejandro.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención es dónde se ha refugiado la celebridad tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Umaña aseguró que se quedó en un hotel, además, ha recibido ayuda psicológica que ha dispuesto el canal de televisión para ella.

“Lo primero que hace el canal es ponerte un psicólogo, apenas sales, porque nosotros tenemos prohibido que alguien nos hablara. Solamente éramos en nuestro mundo los participantes y punto. Ayer estaba en el hotel y sonó el teléfono y fui a contestar y sentí que el jefe me iba a regañar si yo contestaba el teléfono”, dijo Nataly.

Nataly Umaña dijo cómo ha sido su vida tras salir de 'La casa de los famosos'

En una conversación que Nataly Umaña tuvo con Carlos Claro, periodista de Entretenimiento RCN, confesó cómo ha afrontado la realidad, tras ser eliminada del ´reality'.

"Estoy tranquila, asimilando todo, no he querido coger el celular, quiero esperar hasta mañana que lo pedí, me he estado enterando de las cosas, viendo todo, es una locura", dijo para el noticiero de 'RCN'.

Asimismo, confesó que le sorprendió el impacto que tuvieron sus decisiones dentro de 'La casa de los famosos' en toda Colombia.

"Es una cosa viral, fuerte, todo el mundo opinó, todo el mundo juzgo, hay gente también que me ha dado mucho apoyo y bueno, es lo que es y obviamente, tengo que asumirlo", manifestó la actriz.

Sobre si su amorío con Miguel Melfi fue o no una estrategia, Nataly declaró: "Ojalá fuera una mentira y una estrategia y que todo esté bien en casa, pero no, esto fue real (…) al final uno tiene que asumir todo lo que hace en esta vida".

Salida Nataly Umaña de 'La casa de los famosos'.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

