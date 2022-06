"Juanda está bien", aclaró la 'influencer' Sofía Castro sobre el paradero de Juan David Morales Carranza, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como 'JuanDa'.

Recordemos que el reconocido 'tiktoker' no ha estado activo en sus redes sociales desde hace semanas, lo que encendió las alarmas de sus seguidores, quienes quieren saber la razón de su sorpresiva desaparición del internet.

Sofía Castro decidió hablar del tema en una transmisión en vivo publicada en su cuenta de Instagram, en la cual aseguró que 'JuanDa' se está tomando un tiempo para él y que se encuentra bien.

"¿Sabes que no le hace bien a él? Esto que tu cogiste de moda, 'mor', esto de estar preguntando: ‘¿Dónde está Juanda, donde está?’. Ya te he dicho: 'Déjalo, déjalo'. ¿Por qué lo quieres obligar a que vuelva si él todavía no se siente listo?", dijo la joven creadora de contenido.

Según afirmó, incluso ha evidenciado a usuarios malintencionados que han utilizado la ausencia del 'influencer' para esparcir falsedades al respecto: "Me parece terrible porque ya siento que es moda. Vi un man ahí en TikTok hablado mier(...). Gente mentirosa porque es mentira, porque yo sé que es mentira".

¿Quién es 'JuanDa'?

El joven, de 22 años, es oriundo de Bogotá y con su singular sentido del humor se ganó corazón de miles de seguidores en redes como TikTok e Instagram.



Su gran atractivo, según han expresado sus seguidores, es que no cumple con el estereotipo de el ‘influenciador’ colombiano promedio. Su contenido utiliza la vida cotidiana de la mayoría de colombianos, personas con una economía modesta y sin lujos, para generar humor.

