¿Dónde comprar uniformes para colegio baratos? Hay precios desde los $50.000

Con el regreso a clases de miles de estudiantes de colegios públicos y privados en Colombia, en las últimas semanas, los padres de familia buscan las mejores opciones para ayudar a su bolsillo en la compra de los elementos necesarios como útiles escolares, bolsos, uniformes, entre otros.

Vale la pena mencionar que muchas instituciones educativas, especialmente las privadas, exigen que los alumnos asistan con unas prendas de vestir específicas, correspondientes al uniforme de cada colegio, sin embargo, no funciona de igual forma para los colegios públicos, pues el Ministerio de Educación, en la directiva número 07 de 2010, especifica que las instituciones de educación primaria y superior publicas no pueden hacer obligatorio el uso del uniforme en casos específicos.

"El estudiante que no cuente con las condiciones económicas para portar el uniforme para el uso diario y otro para las actividades de educación física, no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo", dice la circular.



De igual forma, el Ministerio de Educación establece que ninguna institución educativa puede obligar a los padres y/o estudiantes a utilizar elementos de marcas específicas, por lo que, estos recurren a las ofertas y promociones, con el fin de ayudar al bolsillo.

Imagen de referencia uniformes de colegios. Foto: iStock

¿Dónde comprar los uniformes escolares más baratos?

Uno de los lugares favoritos para los padres de familia conseguir los artículos necesarios para el regreso a clases es San Victorino, los centros comerciales y bodegas que se encuentran en este sector ofrecen artículos a precios muy favorables, además, también allí podrán encontrar una gran variedad de uniformes y elementos para estos como zapatos, camisas, pantalones, medias, entre otros.

RCN Noticias se dirigió hasta el lugar y en un recorrido enseñó como en el Centro de Bogotá hay una gran variedad de locales de uniformes, con diferentes precios, muy favorables al bolsillo.



Algunos de los artículos que mencionan en el recorrido son:

Sudaderas con malla interna: desde $38.000. Buzos y camisas: desde $30.000. Zapatos negros: desde $20.000. Tenis blancos: desde $20.000.

También en los Almacenes Only, que tiene puntos de venta en varias partes de Bogotá, se podrán encontrar elementos que componen los diferentes uniformes a precios muy favorables para el bolsillo.

Camisetas blancas tipo polo: $18.800. Bicicletero unicolor: $10.800. Bata de laboratorio: $30.200. Medias cortas acanaladas por 3 unidades: $18.200. Pantalón colegial: $39.800. Media pantalón tejida: $13.600. Camisa manga larga: $40.800. Camisa manga corta: $32.800. Zapato colegial en cuero: $52.800.

Por años, el tema del uso de uniformes en los colegios de Colombia ha sido objeto de discusión, pues es bien sabido que no todas las familias cuentan con los ingresos necesarios para que sus hijos cumplan con estos ‘requisitos’.

¿Es obligatorio el uso del uniforme?

Como se mencionó anteriormente, por medio de la Directiva 07 de 2010, el Ministerio de Educación estableció las condiciones para la exigencia del uniforme escolar. De acuerdo con dicho documento, que el estudiante no tenga las condiciones económicas para portar el uniforme no puede ser una causal para negar el cupo o la asistencia a un colegio, lo cual parece ser el caso de la menor, de acuerdo con lo declarado por ella misma y su familia.



De esta forma, si bien los establecimientos educativos tienen derecho a exigir cómo debe ser el uniforme por medio de sus manuales de convivencia, en ningún momento se debe vulnerar los derechos fundamentales de los menores.



Esto queda claro en las circulares 03 de 2014 y 07 de 2016. En el primero de estos documentos se lee textualmente que “la falta de uniforme por razones económicas no puede impedir la participación de las actividades académicas”.

