Con memes despiden a Donald Trump de la presidencia de EE. UU.

A pocas horas de la toma de posesión del demócrata Joe Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la Casa Blanca junto a su esposa Melania en el helicóptero presidencial Marine One.



Trump realizó un pequeño acto de despedida con sus simpatizantes en la base aérea militar de Andrews (Maryland), a las afueras de Washington. Allí destacó que fueron "cuatro años increíbles" de su mandato presidencial y que en el futuro volverá "de algún modo".



Después se subió por última vez en el avión presidencial Air Force One para dirigirse a su mansión privada en West Palm Beach (Florida).



Aunque no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, dijo que le desea a la nueva administración "mucha suerte y mucho éxito". A su vez, un portavoz del ejecutivo dijo que el magnate le dejó una carta a Joe Biden antes de salir de la Casa Blanca.



Este gran evento de la política estadounidense no pasó desapercibido en internet. Ante las últimas horas de Trump como líder de Estados Unidos y la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris que se lleva a cabo este 20 de enero, usuarios en redes sociales crearon la tendencia #ByebyeTrump (Adiós, adiós, Trump).



Algunos internautas se mostraron felices por la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, llenando Twitter de los divertidos e infaltables memes que suelen ser protagonistas siempre que ocurre un evento de gran importancia.



Los más comunes fueron compuestos de divertidas imágenes en las que se imaginan las expresiones del magnate al saber que tiene que abandonar la Casa Blanca.

Donald trump cuando se termine su mandato #ByeByeTrump pic.twitter.com/uQ9JLe0NSb — Nieve de fresa🍓🍧🍦 (@Hayatt346) January 19, 2021

Donald Trump saliendo de la Casa Blanca en su helicóptero#ByeTrump #ByeByeTrump pic.twitter.com/eYQJZh7uFx — Los Simpson MX (@MexicoSimpson) January 20, 2021

Donald Trump: —¡Pero soy el mejor presidente de Estados Unidos de América

EE.UU: –¡Y lo felicitamos! No vuelva#InaugurationDay #ByeTrump #ByeByeTrump pic.twitter.com/ddog3AN74H — Los Simpson MX (@MexicoSimpson) January 20, 2021

Asimismo recordaron que el presidente saliente no pudo despedirse a través de su plataforma favorita: Twitter. Esto debido a que el pasado 9 de enero la red social cerró permanentemente la cuenta de Trump, tras determinar que éste incurrió en múltiples violaciones de sus normas de conducta. Sobre todo tras la toma del Capitolio de Washington protagonizada por sus seguidores el pasado 6 de enero.



-¿Porque tan elegante, Homero?

-Mañana se van Donald Trump y Melania de la Casa Blanca, muchacho#ByeByeTrump pic.twitter.com/g6x2IofZXH — Los Simpson MX (@MexicoSimpson) January 20, 2021

Trump: *se va de la presidencia de los Estados Unidos*

Todo Twitter hoy y mañana: #ByeByeTrump pic.twitter.com/YXETkCZfi1 — Andrés López (@Andres_lopez098) January 20, 2021

En redes sociales también han destacado el legado que dejó Donald Trump a Estados Unidos.



La mayoría de comentarios apuntan hacia el mal manejo que le dio el magnate a la pandemia de la covid-19, el debilitamiento a la democracia norteamericana luego de reclamar insistentemente fraude en las elecciones de noviembre pasado y su política exterior aislacionista marcada por el retiro del Acuerdo de París, la OMS, entre otros acuerdos e instituciones.



Lo cierto es que con su salida de la Casa Blanca, concluyen cuatro años turbulentos marcados por la polémica en los que pasará a la historia como el primer presidente de EE. UU. al que se le han abierto dos procesos de enjuiciamiento político, el último de los cuales está pendiente en el Senado.



Vamos a aprovechar que le quedan horas al susodicho!

Les presento a mi villano favorito.#ByeByeTrump pic.twitter.com/xG218KFWdk — AlberTico🇨🇺 (@Tic0Einstein) January 20, 2021

#ByeByeTrump



- PERO SOY EL PRESIDENTE LEGÍTIMO! LAS ELECCIONES FUERON UN FRAUDE! SOY UN HÉROE!!

- Y LE FELICITAMOS! PERO NO VUELVA! pic.twitter.com/9heMuRjlTD — 🦇Bat-uitero🃏 (@Bat_uitero) January 19, 2021

Hacia el medio día de este miércoles, Joe Biden juró como el 46º presidente de Estados Unidos. En el acto están presentes los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton y el exmandatario republicano George W. Bush.



