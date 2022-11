La comida se ha convertido en una de las armas políticas más utilizadas por los estadistas en la actualidad, pues no hay nada más autóctono e impregnado en las culturas de los territorios, que los gustos gastronómicos y sus preparaciones, las cuales se convierten en una estrategia electoral que ha servido para aumentar los niveles de popularidad de quien aspira a un cargo público.



Sin embargo, no todo es una pantomima para lograr la aprobación de la ciudadanía, pues se han descubierto algunos de los caprichos culinarios más excéntricos, austeros y extraños de algunos de los políticos con mayor visibilidad y repercusión del planeta. Por ejemplo, Donald Trump es un profundo consumidor de la comida chatarra.

Winston Churchill

Winston Churchill es uno de los políticos más recordados en la historia del Reino Unido por su papel como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial (1940- 1945) y cuando se enfrascó por segunda vez en el cargo a mediados de los 50 al ser el representante del partido conservador.



Según el libro ‘DInner with Churchill’, de la escritora Cita Stelzer, el británico pedía al desayuno una copa de whisky para iniciar activamente el día. Sin embargo, no podía resistirse a un solomillo Wellington y una copa de brandy de 1870, aunque entre sus exóticos gustos lo que más resaltaba era su fascinación por la sopa de tortuga.



Winston Churchill fue el primer ministro de Reino Unido de 1940 a 1945 y de 1950 a 1955. Murió el 24 de enero de 1965 en Londres. Foto: EFE

Barack Obama

El primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos se ha caracterizado por su particular sentido del humor y su carisma a la hora de hacer alocuciones públicas. Y es que su particular personalidad se vio durante sus ocho años de gobierno entre sus peticiones gastronómicas, debido a que se caracterizó por lanzar su propia marca de cervezas creada directamente desde la Casa Blanca: WHite House: Beer Brewing.



Sin embargo, el producto no salió para que la población en general la pueda probar, ya que es una bebida que fue únicamente del consumo del personal de la casa de gobierno de los Estados Unidos.

Vladimir Putin

El presidente de Rusia es, hoy por hoy, uno de los mandatarios más controversiales del planeta por el conflicto bélico que lleva hoy en Ucrania, y que lo tiene en constante roce con los estados miembros de la OTAN. De igual forma, como muchos otros gobernantes, tiene una fascinación por algunos platillos particulares.



En el libro ‘Gastro: Rusia desde la cocina’, de Witold Sablowski, cuenta que Putin es un enamorado de los helados en todas sus presentaciones y que es un indispensable de su equipo de cocina para todos los postres. Aunque también recalcó que los huevos al desayuno también deben estar presentes a diario.



Vladimir Putin atiende un consejo de seguridad Foto: EFE

Pedro Sánchez

El actual presidente de gobierno español ha expresado en diversas entrevistas que tiene una dieta bastante balanceada, pero cuando quiere salir de la rutina aprovecha para introducirse en la comida mediterránea, característica del sur de España y en la que abunda los pescados y mariscos.

presidente español Pedro Sánchez y Presidente de Colombia Gustavo Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Donald Trump

El controversial ex presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021, es internacionalmente conocido por ser un ferviente defensor de la comida chatarra, en especial de la hamburguesa Big Mac de Mcdonald's, la cual se le ha visto consumir en diversidad de fotografías a través de su carrera en el mundo empresarial y de la política.



Donald Trump comiendo una Big Mac en su avión privado Foto: Presidencia Estados Unidos

