Donald Trump afirma que le 'suplicaron' para aparecer en 'Mi pobre angelito 2'

En medio de la temporada navideña, una polémica ha resurgido en torno a la exitosa película ‘Mi Pobre Angelito 2’. El director de la película, Chris Columbus, reveló recientemente en una entrevista que fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien condicionó el uso del lujoso Hotel Plaza para la filmación a cambio de un cameo en la película.



Sin embargo, Trump ha salido en su propia defensa, afirmando que fue Columbus quien le "suplicó" que apareciera en la película.

En 2020, Chris Columbus, conocido por dirigir exitosas películas como ‘Los Goonies’ y ‘Gremlins’, realizó una entrevista con ‘Business Insider’ en la que hizo una serie de revelaciones sobre la producción de ‘Mi Pobre Angelito 2’.



Esta secuela, que llevó a la fama a Macaulay Culkin, muestra a Kevin McCallister perdido en Nueva York en lugar de Miami, y una parte crucial de la película se desarrolla en el icónico Hotel Plaza de la Quinta Avenida.



Para filmar en este lujoso establecimiento, Columbus necesitaba el permiso de su propietario en ese momento, Donald Trump. Según las declaraciones del director, Trump puso como condición para el uso del hotel que se le otorgara un cameo en la película.

Clásico navideño de los 90's. Foto: Tráiler película.

A pesar de que la producción estaba dispuesta a pagar por esta aparición, Columbus aceptó a regañadientes la petición del político.



A pesar de que el cameo de Trump fue bien recibido por el público, Columbus no dudó en expresar su descontento con la situación. El director sugirió que la aparición de Trump en la película se debió a su capacidad de intimidación más que a un deseo genuino de participar. En sus palabras, el cameo de Trump ‘se abrió camino en la película, a través de la intimidación’.



Estas declaraciones del director se mantuvieron en el olvido durante varios años, hasta que resurgieron recientemente, justo antes de las festividades navideñas, desencadenando una respuesta de Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos, a través de su plataforma de redes sociales, 'Truth Social', ofreció su propia versión de los hechos. Trump afirmó que, hace 30 años, fue el director Chris Columbus quien "le suplicó" que hiciera un cameo en la película.



Según Trump, en ese momento estaba ocupado y no tenía intenciones de participar. Sin embargo, después de que Columbus y su equipo insistieran de manera persistente, finalmente aceptó.



"30 años atrás (¡qué rápido pasa el tiempo!), el director Chis Columbus y otros me suplicaron para que hiciera un cameo en ‘Mi pobre angelito', habían rentado el Plaza Hotel, en la época en que fui su propietario, yo estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Ellos fueron muy agradables, pero sobre todo, persistentes, así que accedí y, el resto, el historia”, comentó el expresidente norteamericano.

Macaulay Culkin interpretó a Kevin McCallister en Mi pobre angelito y en su secuela. Foto: Twentieth Century Fox

Trump argumenta que si realmente se hubiera impuesto e intimidado a la producción, "¿por qué mantuvieron su escena en la película durante los últimos 30 años?". Su afirmación es que su cameo ayudó al éxito de la película y que sigue siendo un elemento importante para su atractivo durante la temporada navideña.



Vale la pena mencionar que en el mismo año en que se filmó ‘Mi Pobre Angelito 2’ en el Hotel Plaza (1992), la película ‘Perfume de Mujer’ también se rodó en ese mismo lugar. El director de esa película, Martin Brest, compartió que Trump también había condicionado una escena para hacer un cameo con Al Pacino.

El empresario tuvo una aparición breve junto a Macaulay Culkin. Foto: Twentieth Century Fox

La controversia sobre quién ‘suplicó’ o condicionó su cameo en ‘Mi Pobre Angelito 2’ sigue siendo un tema de debate.



Más allá de las diferencias de opinión, lo cierto es que la aparición de Trump en la película es un hecho inolvidable para los fans y sigue siendo parte integral de la historia de esta icónica película navideña.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión del periodista y un editor.