'El asesino de las cañerías', el macabro homicida Donald Neilson

Conocido también como ‘La Pantera Negra’, Donald Neilson fue el hombre que pasó de ser integrante del ejército a ladrón y luego se convirtió en un infame asesino y secuestrador británico.



(Le puede interesar: Negacionista mata a su hermano farmacéutico por aplicar vacunas anticovid).



En 2011, el sujeto falleció a los 75 años por neumonía, según informó la cadena británica ‘BBC’. Él permaneció en la cárcel 35 años después de haber sido condenado a cadena perpetua desde su juicio en 1976.



(Además: Feminicidio: joven fue asesinada por su esposo en plena calle de Brasil).

Neilson no era el apellido de nacimiento de este hombre. Los informes indican que nació en 1936, en la ciudad de Bradford, ubicada en el oeste de Inglaterra.



Durante su niñez y parte de su juventud fue Donald Nappey, pero se cambió el apellido en 1960 tras ser víctima de bullying durante años. Nappey se asemeja a la palabra nappy, que en español significa pañal.



La ‘BBC’ señala que el hombre fue soldado y estuvo en Kenia, Adén y Chipre. Disfrutaba la vida en el ejército y fue en esos estamentos en los cuales desarrolló su gusto por las armas. Sin embargo, se retiró del servicio militar y comenzó una vida en su natal Bradford.



Su esposa esperaba que fuera un padre de familia común, pero nada estaba más alejado de la realidad.

Un padre poco convencional

‘The abduction of Lesley Whittle’ es el documental que recoge la información obtenida durante la investigación de uno de los asesinatos más ‘escandalosos’ de Neilson.



También se narra la vida del asesino, a quien consideraron como un ‘monstruo’.



En aquel reportaje se cuenta que este asesino se casó en 1955 con una mujer llamada Irene. Cinco años más tarde, tuvieron una hija llamada Kathryn, la razón por la que decidió cambiarse definitivamente el apellido y hacer lo posible por comenzar ‘una nueva vida’.



Varios informes coinciden en que fue su esposa quien lo convenció de dejar la carrera militar.



Según el cubrimiento hecho por la ‘BBC’, Neilson trabajó primero como carpintero, luego en una empresa de taxis y también como guarda de seguridad.



Al no tener éxito en ninguna de esas labores comenzó una carrera como ladrón.



“Logró cerca de 400 robos sin que lo atraparan, pero las ganancias eran bajas, por lo que recurrió a los robos en las oficinas de correos”, indica el medio británico.



Los testimonios de la época señalaron que, con el paso del tiempo, este padre de familia, que daba sustento a su hogar a partir del crimen, se volvió “cada vez más amargado y despiadado”.

Facebook Twitter Linkedin

Matrimonio de Donald Neilson con su esposa Irene, en 1955. Foto: Archivo particular

Los robos que terminaron en asesinato

Según el documental de ‘Channel 5’, Neilson solía portar una pistola y una capucha negra y vestía de color oscuro, razón por la que se ganó el apodo de ‘La Pantera Negra’.



Durante sus robos a mano armada mató a tiros a Donald Skipper y Derek Astin, dos subdirectores de correos.



Su tercera víctima fue Sidney Grayland, esposo de la subdirectora de correos Peggy Grayland, quien sufrió una golpiza por parte de Neilson.



(Le puede interesar: Asesino escapó de cárcel rodeada de tiburones, pero no de una venganza).

Facebook Twitter Linkedin

Donald Neilson, conocido también como 'La Pantera Negra'. Foto: Archivo particular

Según informaron medios locales, la primera víctima falleció el 15 de febrero de 1974. El asesino irrumpió en una sub-oficina de correos en Harrogate, North Yorkshire, y le disparó a Donald Skipper. Aquel, según se reseñó en su momento, lo confrontó para evitar el robo.



‘BBC’ indica que la segunda víctima falleció solo 7 meses después. Derek Astin, en circunstancias similares a las de Skipper, murió durante un robo en cerca de Accrington, Lancashire.



El tercer asesinato sucedió en noviembre de ese mismo año (1974), esta vez en la sub-oficina de correos de Oldbury, West Midlands. A Sidney Grayland, de 55 años, también lo ultimó con disparos.



A pesar de los crímenes cometidos, a ‘La Pantera Negra’ no lo habían capturado ni por robo ni por asesinato.



Al menos no hasta ese momento.

El secuestro de la joven Lesley Whittle

Neilson estuvo bajo el ojo del huracán luego de que trascendió en el panorama criminal y decidió secuestrar a Lesley Whittle, una muchacha de 17 años.



Su objetivo: quedarse con parte de la fortuna de la familia de la joven.



“En la noche del 14 de enero de 1975, Neilson irrumpió en la casa de Lesley en Highley, Shropshire, y la secuestró silenciosamente de su dormitorio, permitiéndole ponerse solo una bata”, informa la ‘BBC’.

Facebook Twitter Linkedin

La joven Lesley Whittle fue la última víctima de este asesino, pero también la que lo puso en el ojo del huracán. Foto: Archivo particular

‘Channel 5’, indica que, en 1972, el secuestrador había leído información sobre la jugosa fortuna del fallecido padre de la joven Whittle. Desde ese momento ideó el macabro plan con el fin de cobrar una gran suma por el rescate.



Las instrucciones sobre el rescate de la adolescente las dejó detalladas en una nota en la sala de la casa de la familia.



“Después, condujo hasta Bathpool Park, (un parque público en) Staffordshire, donde quitó una tapa de alcantarilla y bajó su cantera 60 pies (unos 18 metros) por la escalera de acero del pozo”, narra el reportaje.



Neilson llevó a Lesley hasta la parte subterránea de una cañería. Según el informe, el criminal le colocó una capucha sobre la cabeza y la amarró con una soga de alambre. Luego la obligó a grabar un mensaje para su familia.



“No hay nada de qué preocuparse, mamá. Estoy bien”, dijo la joven en el audio que tuvo que grabar a petición de la desquiciada ‘Pantera Negra’.

Un rescate que salió mal

Según se informó, en una llamada, el asesino dio las instrucciones para el rescate: debían ir a Bathpool Park y estar atentos a una señal de luz intermitente.



Sin embargo, las cosas no salieron bien.



Ronald Whittle, hermano mayor de la secuestrada, llegó tarde a la cita pactada. Él, al parecer, se había comprometido a abogar por la liberación de la joven de 17 años.



(También: Alfredo Garavito asesinó a mi hijo; así descubrí su doloroso crimen).



Como él no llegó, Neilson le hizo la señal a una pareja que estaba allí por casualidad. Aquella pareja, por supuesto, no comprendió lo que hacía ese ‘tipo misterioso’. Eso se sumó a que Neilson vio a un policía fumando en las cercanías.



Creyó que todo se trataba de una trampa.



El hombre se alarmó, regresó al lugar donde estaba atada la víctima y la asesinó. Según los registros del hallazgo, la joven murió asfixiada.

Facebook Twitter Linkedin

Según los informes, acá fue encontrada muerta la joven de 17 años. Foto: Archivo particular

La captura de 'El asesino de las cañerías'

Según informó la ‘BBC’, Neilson salió de la cañería y le disparó a Gerald Smith, un guardia de seguridad que lo desafió en la estación de ferrocarril, donde el asesino había planeado organizar una de las entregas del rescate.



También se indicó que la policía encontró el drenaje donde padeció la joven Whittle.



Hallaron su cadáver, pero pocas pistas sobre ‘La Pantera Negra’.



Según medios locales, el asesino estuvo suelto durante nueve meses más y regresó a su ‘oficio’ como ladrón de oficinas de correo.



Fue en uno de aquellos intentos de robo que dos agentes de policía, estando cerca de la oficina secundaria de correos de Mansfield, Nottinghamshire, vieron el comportamiento de Neilson como ‘sospechoso’.



Y tenían razón: ‘La Pantera Negra’, convertido del todo en ‘El asesino de las cañerías’, les apuntó con una escopeta a los agentes y los obligó a subirse en un carro y manejar con rumbo desconocido.



Solo tenían que conducir hacia adelante.



Acaso huir.

Facebook Twitter Linkedin

Neilson acostumbraba a robar en las oficinas de correo, allí asesinó a tres de sus víctimas. Foto: iStock

En una maniobra, los agentes lograron desarmar y capturar al hombre, sin imaginarse de que era uno de los más buscados por esos días.



El documental narra que uno de los agentes “vio a Neilson bajar momentáneamente el arma, lo agarró y le gritó a su compañero: ‘Atrápalo’ ”.



En la casa de Nielson, las autoridades encontraron armas, capuchas, ropa de combate y un ‘modelo de una pantera’.



“Eso demuestra que Neilson se había deleitado con la notoriedad que tomó su carrera criminal”, aseveraron.



Su juicio se llevó a cabo en julio de 1976.



Según el cubrimiento de la ‘BBC’, fue juzgado en Oxford Crown Court y se le dio cadena perpetua.



Una condena interminable que finalizó en 2011 con su muerte.



A pesar de su carrera criminal y su abominable accionar, el crimen cometido en la cañería con la joven heredera estremeció al Reino Unido en ese entonces.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Neilson fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. Foto: iStock

Más noticias

Asombro por crimen de una líder que denunció maltrato y acoso

La ‘Viuda Negra’ de 74 años que mataba a sus amantes con cianuro

El atroz crimen de colombiano que horrorizó y causó protestas en Chile

Comunidad secuestró, golpeó y asesinó a dos presuntos ladrones en Tibú

María Salomé, la 'santa' a la que le rezan prostitutas y ladrones en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO