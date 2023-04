Recientemente, en el programa de Caracol ‘The Suso’s Show’ iniciaron una sección para recordar a las personas que fueron famosas en un tiempo y que hoy en día ya no lo son. Para comenzar este ciclo invitaron a Gloria Estela Zapata, que se hizo famosa cuando su video montando en el Metrocable de Medellín se volvió viral.

Esta grabación se publicó hace más de 12 años en todas las redes sociales y se podía ver que la señora Gloria no había subido en este transporte antes. En las imágenes se le ve con bastante miedo, lo que se evidencia cuando empezó a gritar groserías y a tratar de agarrarse de la silla, pues creía que se iba a caer la cabina del Metrocable.



En el programa de ‘Suso’, la señora Gloria contó cómo fue que terminó subiéndose al Metrocable y aseguró que fue por una trampa que le tendió su hija Cindy.



“Yo llegué y estaba comprando los tiquetes, pero ella sabe que desde que pusieron eso yo le tengo pavor. Le pregunté que por qué estaba comprando eso y me respondió que las niñas se querían montar. Ella ya tenía arreglado eso porque yo me paré y precisamente llegó un cajón, yo miré y dije ‘qué miedo los que se trepan en esto’, sentí un empujoncito y de ahí arrancó pa arriba”, recordó.

Asimismo, explicó que ella nunca quiso hacerse famosa, pero que se volvió viral gracias a que su hija la grabó y publicó el video en sus redes sociales porque le pareció muy gracioso.



“En la casa bromeamos mucho y llega (Cindy) y llama a la otra hija mía y le dice: Leidy mira la que le hice a mi mamá. A ella le dio mucha gracia y le dijo que no lo fuera a borrar porque se lo iba a mandar a unas amistades de Cali para que se orinaran de la risa. Son las únicas hijas que se burlan de la madre”, comentó.



‘Doña Gloria’ también reveló que siempre quiso estar en el programa de Suso y que nunca se ha perdido de un programa. Además, aprovechó esta situación para coquetearle al presentador. “Ay abrazáme”, “Vamos a hacer la prueba de amor”, “Mi sueño era conocerte”, son algunas de las frases que dijo la señora.

