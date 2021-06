'Doña Florinda' comparte foto inédita del ‘Chavo del 8’

'El Chavo del 8' es una de las series cómicas más vistas en los países hispanohablantes. Ha acompañado las mañanas de varias generaciones de colombianos. Conocer sus personajes hace parte de la cultura popular del entretenimiento en diferentes continentes.



En 2014 murió Roberto Gómez Bolaños, más conocido como ‘Chespirito’, quien fue el creador y uno de los actores más importantes de la producción mexicana al darle vida al protagonista, 'El Chavo'.



Tras su fallecimiento, Roberto Gómez Fernández, su hijo, recibió los derechos de autoría de sus contenidos. Sin embargo, de acuerdo con el programa de televisión mexicana ‘Ventaneando’, Florinda Meza, exesposa de Gómez Bolaños, pretendería recuperar dichos derechos.



No obstante, más allá de los problemas legales que generan las regalías, en diferentes ocasiones Florinda Meza ha reiterado el cariño que le tuvo a todos sus compañeros de set, compartiendo algunas fotografías de aquellos tiempos de grabación.



Recientemente compartió una imagen, en su cuenta oficial de Instagram, en la que se ve a toda la vecindad reunida, gracias a la edición de un diseñador gráfico.



“Este fenómeno empezó con el Chavo. 50 años y contando. No se puede igualar, no se puede repetir, pero afortunadamente lo podemos seguir gozando por muchos años más... o mejor por siempre, porque en esta vecindad hay magia ¿Verdad que sí?”, escribió la recordada ‘Doña Florida’.

En la publicación se ve a todos los actores que dieron vida a los personajes de esta icónica comedia, entre los que se encuentran Ramón Valdés ('Don Ramón'), Raúl Padilla ('Jaimito, el cartero'), María Antonieta de las Nieves ('La Chilindrina'), Rubén Aguirre ('Profesor Jirafales), Roberto Gómez Bolaños ('El Chavo'), Edgar Vivar ('Señor Barriga'), Florinda Meza ('Doña Florinda'), Angelines Fernández ('La Bruja del 71') y Carlos Villagrán ('Kiko').



En redes sociales miles de usuarios han reaccionado a la fotografía inédita, que ya acumula más de 21 mil reacciones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios en los que le agradecen a Florinda Meza y a los actores, hasta a los que ya han fallecido, por seguir causando alegrías en diferentes generaciones.



