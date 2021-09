Don Omar y otros artistas que reaccionaron a comentarios de JBalvin

En las últimas horas, el artista colombiano JBalvin se ha convertido tendencia en redes sociales. En días pasados el cantante de reguetón criticó las nominaciones de la versión de los Latin Grammy 2021.



"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin.



Ante estas críticas, varios artistas se han manifestado para mostrar su desacuerdo con el cantante. El primero de ellos fue René, más conocido como Residente y antiguo cantante de 'Calle 13'.



“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, dijo el artista en un video publicado en Instagram.



A este pronunciamiento se sumaron otros artistas como Don Omar. Quien comentó la publicación de Residente diciendo: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".



A su vez, Yotuel, el cantante de la agrupación cubana Orishas, publicó un video al respecto. "El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo, estamos hablando de movimiento urbano", dijo el artista.

Yotuel de Orishas responde a J Balvin por su opinión y petición a los artistas urbanos sobre los Grammys. pic.twitter.com/Dqon2OvQQD — 𝔅𝔦𝔞𝔯𝔢𝔪 (@Biiarem) September 29, 2021

La cantante colombiana conocida como Elsa y el Mar también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. "Ya no sean ardidos con los Grammys".



"A veces no nos dejan pasar a donde creemos que pertenecemos, y pues te callas la boquis y sigues en tu tema", puntualizó la artista.

ya no sean ardidos x los grammys,

alégrense de que otros la pasen bien en el numerito, y si lo quieren y les significa mucho: jueguen el juego. to2 en el inside sabemos cómo funciona. saludos a artistas como mi ed maverick y kali uchis, les ame — Elsa y Elmar (@elsayelmar) September 29, 2021

Después de los comentarios de Balvin, la Academia decidió responder a sus críticas: "Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados".

