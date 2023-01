En las últimas horas, el reguetonero Don Omar se ha visto en medio del escándalo luego de que se diera a conocer que las autoridades de Bolivia habían emitido una orden de aprehensión en su contra, por el supuesto delito de estafa agravada.



De acuerdo con varios medios locales, el intérprete de ‘Danza Kuduro’ fue acusado de dichos cargos por no haber cumplido con dos conciertos que tenía programados en dicho país, por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de Santacruz habría ordenado su detención junto a la de cinco miembros de su producción.



Ante la polémica generada, ahora es el cantante quien ha salido a defenderse a través de las redes sociales, donde publicó un breve mensaje en el que no sólo agradece a las autoridades bolivianas por cumplir con su trabajo, también desmiente que haya estado en prisión.



En su publicación, Don Omar aseguró que siempre estuvo disfrutando de su libertad, pero no negó que dicho documento haya existido: "Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutando la libertad", escribió.

Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutando la libertad @zionylennoxpr habla ahora 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 21, 2023

En las declaraciones del exponente de la música urbana también fue mencionado el dúo Zion y Lennox, quienes tenían anunciadas dos presentaciones para este fin de semana en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Sin embargo, tuvieron que cancelar una de ellas, pues supuestamente habrían sido detenidos junto a Don Omar.



Hasta el momento, los cantantes no se han pronunciado al respecto; pero en redes sociales ya circulan algunos videos en los que se puede apreciar que, al final, sí lograron cumplirle a sus fans.

