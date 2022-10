No cabe duda que Don Omar y Daddy Yankee han sido dos de los principales exponentes del reguetón desde sus inicios.



Y aunque ambos se han caracterizado por tener su propio estilo y han alcanzado el éxito en sus carreras por separado, al parecer habría una rivalidad entre ellos, según una entrevista reciente al interprete de 'Salió el sol'.



(Lea también: Don Omar arremete contra Daddy Yankee: 'No somos iguales y nunca lo vamos a ser').

Don Omar habló para el canal de YouTube 'El Chombo' acerca de los mayores retos de su carrera.

Una de las anécdotas que más llamó la atención fue un conflicto que, según contó, tuvo con el productor Raphy Pina, quien es la actual pareja de Natti Natasha, y el cantante Daddy Yankee.

De acuerdo a su versión, en 2015 le propuso a Pina una gira que se llamara 'Don vs Don', la cual sería la última antes de su retiro. El productor aceptó, pero pidió que se incluyera al 'big boss' en el proyecto.

Aunque Pina ha tenido una buena relación con Yankee, Don Omar explicó que nunca ha sido cercano al artista: "Yo creo que todo el mundo sabe que no hemos sido amigos ni un solo día".

Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él FACEBOOK

TWITTER

Después de un "montón de conversaciones", el artista accedió al ofrecimiento y empezó a preparar todo para compartir tarima con su colega, en una gira llamada 'The Kingdom'.



"Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo. Ramón (Daddy Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión, después de un mes de trabajo, lo primero que dice es que no le gusta. Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él", aseguró.

Luego de que hablaran la situación y volvieran a llegar a un acuerdo, sucedió algo más que molestó a Don Omar.

"Me levanto un día en la mañana, y escucho una canción de mi disco de promoción en la radio para el tema del concierto de Daddy Yankee y Don Omar. (...) Yo llamé y dije '¿qué es esto?'. Raphy tiene la gran idea de tomar las riendas del mercadeo de dos artistas que eran más grandes que él (...) primer error", explicó.



(Además: Don Omar confesó que vendía droga antes de ser famoso).

Y después de todo este tiempo, el pudo dar una excelente entrevista y sentirse realmente cómodo compartiendo su experiencia de como vivió el The kingdom . pic.twitter.com/VzaERlUJis — LaCrudaVerdad (@lacrudaverdad_) October 6, 2022

'Daddy Yankee noquea a Don Omar'

Otro de los problemas que afectó la gira fue una portada que salió en uno de los periódicos de Puerto Rico que decía: 'Daddy Yankee noquea a Don Omar'. El artista contó que lo vio al terminar el primer show, cuando regresó al alojamiento donde se estaba quedando con su colega.



"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró?", aseguró en la entrevista.



Y agregó: "El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que 'claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'".

Tras este malentendido, Don Omar contó que en medio de la presentación de Las Vegas le desconectaron el cableado de la consola en el momento que debía subir al escenario.

"Como yo no soy empleado de nadie, me fui", dijo, sobre el problema que para él fue la gota que rebosó el vaso, pues inmediatamente le escribió un correo a Pina para acabar la gira.

A pesar de lo sucedido, Don Omar concluyó que se alegra por lo que está pasando con la actual gira de Daddy Yankee y dijo que está tranquilo de contar su versión de los hechos.

"Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién de verdad tú eres. (...) Si solo escuchamos el cuento de la caperucita el lobo siempre es malo", dijo.

"Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí", concluyó.

ELTIEMPO.COM