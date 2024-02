Don Jediondo compartió polémico mensaje sobre el entrenador de Independiente Santa Fe

Don Jediondo es uno de los personajes más reconocidos de la comedia colombiana. Su paso por el programa de humor ‘Sábados Felices’ hizo que su carrera destacara como comediante y que participara en distintos espacios del entrenamiento.



Sin embargo, esta no es su única faceta, pues recientemente, el boyacense ha vuelto a demostrar su amor por el fútbol, sobre todo por Independiente Santa Fe, el equipo del que es hincha acérrimo.

Aunque el equipo albirrojo inició bien la Liga BetPlay, los dos últimos encuentros dejaron a los fanáticos con un gran sin sabor, luego de que este cayera en el

en el Nemesio Camacho El Campin por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga, que se llevó tres puntos en su debut como visitante.



Ante el desempeño que ha tenido el cardenal, Pedro Antonio González, como es el nombre de pila del comediante, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, sobre la continuidad de Pablo Peirano, el actual director técnico del equipo capitalino.



“Santa Fe jugará con Medellín, Cali, Pereira y luego contra el Junior en Bogotá el 21 de febrero. ¿Creen que Peirano llegue hasta esa fecha como DT?”, señaló el participante de la ‘Vuelta al Mundo en 80 risas’.

En este @SantaFe versión 2024 hay que esperar a que debuten los cuatro refuerzos extranjeros, incluido el D.T. Peirano, que es el que menos ha mostrado. Peirano tuvo tres partidos de la liga anterior, tres meses de pretemporada y tres fechas de liga y su táctica aún no convence.… — Don Jediondo (@DonJediondo) January 31, 2024

Así mismo, añadió que el comité ejecutivo “debería tener presente a directores vieja guardia” como Luis Fernando Suárez, el entrenador que dirigió a Costa Rica durante el Mundial de Qatar en 2022.



Actualmente, el también exfutbolista no cuenta con un equipo, así que la propuesta de Don Jediondo estaría acorde con la situación actual del deportista, en caso de que se escuchen sus sugerencias.



“Los directivos de Santa Fe deben pensar en el profe Luis Fernando Suárez. Aprovechen que está sin equipo y ustedes, señores directivos, están a tiempo de recomponer este pobre león”, señaló en la red.



Las quejas del humorista causaron revuelo entre algunos internautas que no dudaron en opinar sobre sus posturas, unos apoyaron su opinión y otros criticaron hasta su estrecha relación con el presidente del equipo capitalino, Eduardo Méndez.



"Yo traería a Suárez y a Teófilo Gutiérrez que está libre. El equipo necesita chispa"; "Usted estuvo con Méndez y lo único que hizo fue alabarlo"; "Dígaselo a Méndez"; "Cuánto tiempo llevamos con los experimentos de directores técnicos de Méndez"; "No solo técnico, también se necesitan jugadores", fueron algunos de los comentarios destacados.

Los directivos de @SantaFe deben pensar en el profe Luis Fernando Suárez. Aprovechen que está sin equipo y ustedes Sres directivos están a tiempo de recomponer este 🎪 pobre león 🦁 — Don Jediondo (@DonJediondo) February 7, 2024

Don Jediondo y sus primeros pasos en su carrera

