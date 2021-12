Dominic Wolf -conocido como 'el alemán colombiano'- y Zac Morris -'el gringo colombiano' son dos de los 'influencers' extranjeros más conocidos en Colombia. Recientemente, Morris generó polémica al decir que se había aburrido del país. Desde hace un mes, el estadounidense vive en Argentina.



En su perfil de Instagram, Wolf aprovechó, al parecer, para 'echarle un vainazo' al joven proveniente de Estados Unidos. Le mostramos.

El año pasado, a inicios de octubre, el creador de contenido Dominic Wolf se convirtió en noticia debido a las dificultades que encontró para volver a Colombia luego de viajar a Alemania, su país de origen, para atender una situación familiar. En ese momento, dio a conocer que, aunque llevaba cinco años viviendo en Colombia, le negaron la visa de residente.



Lo que sucedió, según informó la Cancillería en su momento, fue que su solicitud inicial no correspondía a su status migratorio: "Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial". Horas después, se conoció que el youtuber debía iniciar un nuevo proceso de visado.



Actualmente, el joven alemán está radicado en Bucaramanga, Santander.



Por su parte, tras casi 9 años viviendo en Colombia, Zac Morris anunció que había decidido dejar el país y mudarse a Argentina. “De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo”, dijo Morris al diario 'El Clarín' de Argentina.



"Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso", puntualizó. Y agregó: "Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta".



En las últimas horas, el 'alemán colombiano' hizo una publicación con una clara referencia a lo que expresó Morris en su momento. Se trata de varias imágenes, disponibles en perfil de Instagram, en las que el alemán aparece sostenido carteles.



"También me aburrí... Por eso decidí irme", se lee en las dos primeras imágenes. Y luego dice: "Eso es lo que me pasó hace 6 años en Alemania. Y llegué a Colombia, y decidí quedarme acá".



En las últimas fotografías aparece Wolf sonriendo mientras sostiene un cartel que dice "caíste! jaja". Después, celebra al país: "Que viva la tierrita".

Usuarios de la red social mencionaron que la publicación iba dirigida al 'gringo colombiano': "Ahí te hablan Morris" y "El que entendió, entendió" son algunos de los mensajes que se lee en los comentarios y que han sumado más 'me gusta'.



Por su parte, Morris compartió recientemente unas imágenes en las que muestra un mensaje, pero en un dispositivo móvil. "Aunque los colombianos ya no me quieran, solo pido que me entiendan una cosa. Nunca dejé de querer a Colombia, solo llegué a conocerlo más", se lee en la descripción.



Y más adelante agrega: "Colombia sigue siendo un paraíso para mí, nada más que me aburrí de ignorar la realidad de la mayoría de los colombianos".



En las fotografías, el estadounidense expresa que los turistas no tienen que ver la 'realidad del país'; tampoco son impactados por la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, la falta de oportunidades, de educación y de salud, entre otros aspectos que menciona. Remata con las siguientes palabras: "Ser colombiano es muy difícil y ningún turista va a entender eso".



En julio de 2020, Wolf y Morris tuvieron una diferencia debido a un video de Morris titulado "El secreto oscuro de los gringos que dicen que aman a Latinoamérica". En ese momento, Dominic expresó su desacuerdo sobre ciertas afirmaciones que el estadounidense hizo en su publicación.

