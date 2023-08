Dominic Wolf es un youtuber alemán que se ha declarado enamorado de Colombia. El extranjero se radicó en nuestro país hace aproximadamente ocho años, y desde entonces ha visitado un sinfín de ‘lugares mágicos’ de la nación. Por medio de sus redes sociales ha indicado en repetidas ocasiones que vive encantado con la gastronomía, cultura y paisajes que ha recorrido.

Recientemente, este influenciador fue protagonista de una gran polémica, pues por medio de una carta la Federación Colombiana de Fútbol le informó que había sido vetado y no podría utilizar la camiseta de la Selección Colombia por no tener los derechos de imagen de esta.

Al finalizar esta incómoda situación, el alemán no tuvo otra opción que dejar de utilizar el icónico buzo de la Selección Colombia, los seguidores lamentaron que haya pasado por esta situación tan incómoda. Sin embargo, Dominic Wolf decidió tener su propia camiseta, para representar que ama el país, donde continúa visitando lugares mágicos.

Para continuar mostrando la belleza y los hermosos paisajes colombianos, el youtuber visitó algunos lugares de municipio Inírida, del departamento de la Guainia, en sus redes sociales compartió las mejores fotografías indicando:

“A pesar de haber tenido unos días difíciles, llegué a un nuevo destino colombiano y sigo acá mostrando con mucho amor y mucha pasión lo bonito que es Colombia, así como siempre lo he hecho yo. Con esta llegada al Guainia, ya es el departamento número 27 de 32 que estoy conociendo en Colombia y cada día me queda más claro que lo que realmente representa a Colombia no es una institución, sino su diversidad, sus paisajes, su gastronomía y sobre todo, su gente. Pendientes del contenido porque definitivamente todo el mundo se debe enterar de que COLOMBIA ES UN PARAÍSO”.

Al llegar de su excursión, por medio de sus redes sociales compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, revelando que por primera vez había sido hospitalizado en Colombia, asegurando que: “Ayer estuve por primera vez hospitalizado en Colombia. Llevo 3 días sin poder hacer casi nada por una gastroenteritis y un problema del riñón”.

Y aunque, indicó que pasó por unos días muy duros, agradeció a su novia, quien estuvo cuidándolo, durante el proceso de recuperación: “pero viendo el lado positivo, es que tenía a mi novia al lado todo el tiempo que me ha cuidado como una mamá y eso me hizo sentirme muy feliz y tranquilo. Estoy muy agradecido de haber encontrado esa persona perfecta”, mencionó.

Dominic Wolf, el alemán que ama a Colombia, habla de su regreso al país



