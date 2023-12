Dominic West revela la razón detrás del fin de su amistad con el Príncipe Harry

Hasta hace algunos años, el actor Dominic West y el Príncipe Harry compartían una sólida amistad que se fraguó a lo largo de encuentros en eventos y largas conversaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, este vínculo se fracturó, y West ha decidido finalmente revelar la razón detrás de esta abrupta ruptura.



Durante el episodio del 24 de diciembre del programa ‘Sunday Morning’ en 'Times Radio', Dominic West decidió abrirse y explicar lo que realmente sucedió entre él y el Príncipe Harry.

El actor, conocido por su papel en ‘The Crown’ como el Príncipe Carlos, fue interrogado por la presentadora Kate McCann, quien buscaba obtener detalles sobre el fin de su amistad con el duque de Sussex.



La estrella reveló que la separación de su amigo Harry ocurrió aproximadamente un año después de que ambos participaran en el evento benéfico Walking With the Wounded en 2013. Este evento los llevó a una travesía por la Antártida junto a veteranos de guerra, y la experiencia fue inolvidable.



West quedó sorprendido por las habilidades de construcción de baños del Príncipe Harry durante el evento en la Antártida. “Parecía estar especializado en armar baños. Construyó una increíble estructura en forma de almena con bloques de ladrillo para que no entrara el viento. Incluso tenía un portarrollos de papel higiénico”, dijo.

El quiebre en la amistad ocurrió cuando Dominic West participó en una conferencia de prensa posterior al evento benéfico en la Antártida. Durante la rueda de prensa, West respondió a varias preguntas de los medios sobre su experiencia en la travesía con el Príncipe Harry. Reconoció que probablemente reveló demasiados detalles en ese momento.



"Creo que me preguntaron qué hicimos y yo probablemente dije mucho más de lo que debía”, aseguró el actor.



A pesar de que mucho tiempo ha pasado desde aquel incidente, West explicó que su amistad con el Príncipe Harry se desvaneció hace más de una década.



Esta ruptura ocurrió mucho antes de que West obtuviera el papel de Rey Carlos III en ‘The Crown’, lo que significa que no pudo buscar consejos del duque para interpretar a su propio padre en la serie.



El Príncipe Harry y ‘The Crown’

Por otro lado, el Príncipe Harry, quien se ha distanciado de su familia, confesó en una entrevista con James Corden en ‘The Late Late Show’ que ha visto la serie de Netflix, ‘The Crown’.



Aclaró que la serie es ficción, pero está basada vagamente en la realidad y ofrece una idea aproximada de las presiones que conlleva poner el deber y el servicio por encima de la familia y otras responsabilidades.



“No pretenden dar noticias: es ficción, pero está vagamente basada en la verdad. Te muestra una idea aproximada de las presiones que supone poner el deber y el servicio por encima de la familia y de todo lo demás y lo que puede salir de eso”, comentó en su momento



Harry expresó que se siente más cómodo viendo la serie que leyendo historias sobre su familia, su esposa Meghan Markle y él mismo. Ambos han enfrentado críticas constantes y escrutinio desde su salida de la familia real y su mudanza a los Estados Unidos, donde ahora residen con sus dos hijos, Archie y Lilibet.

La razón detrás de la decisión de West

En otra revelación, Dominic West compartió por qué decidió que su hijo, Senan, no continuará trabajando en ‘The Crown’ después de interpretar al Príncipe William en la temporada cinco de la serie.



West explicó que su negativa se debió a que no se sintió cómodo realizando una escena específica en la que su personaje debía comunicarle a un niño que su madre, Lady Di, había fallecido en un accidente automovilístico en París. A pesar de que la producción lo convocó nuevamente para la temporada seis debido a su excelente desempeño, West se opuso, considerando que era injusto para su hijo.

Como resultado de la negativa de West, su hijo Senan fue reemplazado por el actor Rufus Kampa en la primera parte de la sexta temporada de la serie. Posteriormente, Ed McVey tomó el papel en la segunda parte de la ficción, que se centra en la relación del Príncipe William con Kate Middleton y su familia.



Las declaraciones de Dominic West ofrecen una mirada íntima a las complejidades de las relaciones en el mundo de la realeza y del entretenimiento, mientras que la confesión del Príncipe Harry sobre su relación con ‘The Crown’ arroja luz sobre su experiencia personal y su perspectiva frente a las críticas mediáticas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión del periodista y un editor.