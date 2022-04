Domelipa, una de las tiktokers más importantes de México, le dijo 'sí, acepto' al cantante barranquillero Dekko, quien le propuso matrimonio en un yate a la orilla de aguas colombianas.

Las imágenes se han hecho virales en redes sociales, pues los fans de la pareja están muy contentos con la noticia. De hecho, han destacado lo mucho que se quieren y lo romántica que fue la 'pedida de mano', pues fue con violinista incluido.

Según medios internacionales, la pareja habría iniciado su relación a finales de agosto del año pasado, a tan solo unos meses de la ruptura de Domelipa con el también tiktoker Rod Contreras.



Ahora, siete meses después, los futuros esposos compartieron en sus redes sociales que se casarán: "Amigos, ya me perdieron. Pronto me casaré porque me enamoraron esos ojos café. Ya me acostumbre a su celo y su mal genio porque ama con ingenio. Me perdí en un dos por tres", escribió el cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

