El dolor de rodilla es un problema muy común que afecta tanto a adultos como a jóvenes que sufrieron alguna lesión. Las molestias en esta parte del cuerpo suelen aparecer con la edad o en personas que practican mucho deporte o ejercicios de alta intensidad, ya que son puntualmente las rodillas las que más golpes de impacto reciben.

Por otro lado, también es sabido que, a medida que pasan los años, los cartílagos y las articulaciones pierden su fuerza. Por lo tanto, los adultos mayores empiezan a padecer rigidez corporal y dolor crónico.



En la actualidad, el 40 por ciento de la población mundial mayor de 70 años sufre de osteoartritis de rodilla. Casi el 80 por ciento de quienes la padecen tienen algún grado de limitación de movimiento y el 20 por ciento restante no puede realizar la mayoría de las actividades diarias que exigen demasiado movimiento físico, según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ejercicios para mejorar su salud.

“También, se deben tener en cuenta los medicamentos que consumimos -como por ejemplo los corticoides- y las distintas enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ambas asociadas a una menor cantidad y calidad de hueso y de músculo”, detalla el doctor Heredia al diario ‘La Nación’.

En cuanto a cómo mejorar o tratar este malestar en las rodillas, Mercedes Lannino , médica especialista en Ortopedia y Traumatología, añade que la alimentación es un elemento esencial para evitar esta afección o tratarla una vez detectada. “La alimentación alcalina, antiinflamatoria, antioxidante y con buena calidad de nutrientes, genera una mejor calidad del tejido conectivo, por lo tanto, hay mejores condiciones del aparato locomotor y menos lesiones (o una mejor recuperación)”, aclara.

¿Qué productos naturales se pueden consumir para atenuar el dolor de rodilla?

Según la doctora Lannino, lo más importante a tener en cuenta es la variedad y calidad de los alimentos, así como también mantener una alimentación basada en plantas y con bajo consumo de ultraprocesados. “La gente tiene que saber que existen muchos alimentos que funcionan como antiinflamatorios naturales, pero para que funcionen tienen que consumirse en su dosis adecuada”, dice.

Cúrcuma

La cúrcuma es una de las especias más populares para tratar el dolor, especialmente el articular. Un estudio publicado en el ‘Journal of Medicinal Food’ reveló que esta planta tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios en el cuerpo humano ya que mejora los síntomas del dolor en las articulaciones “más que un remedio y puede ser comparable al efecto de un ibuprofeno”.

La cúrcuma es llamada azafrán indio o la especia dorada.

Aceite de pescado

Esta sustancia que se obtiene a partir de los tejidos de algunas especies de peces contiene ácidos grasos esenciales como el omega-3, el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico, que poseen efectos antiinflamatorios.



Una investigación titulada “La suplementación con aceite de pescado reduce el dolor específico de la osteoartritis en adultos mayores con sobrepeso/obesidad” observó de cerca a un grupo de personas de la tercera edad con sobrepeso que habían informado tener dolor crónico, específicamente de osteoartritis. Luego de 16 semanas de observación, consultaron a los pacientes sobre su sintomatología y dolor y descubrieron que tras consumir aceite de pescado, la mayoría de los participantes notificó una disminución del dolor provocado por la osteoartritis.

El pescado azul, como las sardinas, la caballa, el salmón o el pez espada, es rico en colágeno.

No obstante, los profesionales destacaron que “para evaluar los beneficios del aceite de pescado en pacientes diagnosticados con osteoartritis se necesitan aún más investigaciones”.

Sumado al hallazgo de los investigadores, los profesionales de ‘Mayo Clinic’ destacan que a día de hoy varios estudios sugieren que los suplementos de aceite de pescado podrían ayudar a reducir el dolor, mejorar la rigidez matutina y aliviar la sensibilidad en las articulaciones en las personas con artritis reumatoidea. Y que además, si bien el alivio suele ser moderado, podría ser suficiente para reducir la necesidad de medicamentos antiinflamatorios.

Según la Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA), las cantidades de aceite de pescado a consumir diariamente son de 150 mg/día para niños de 2 a 4 años, 200 mg/día para menores entre los 6 y los 18 años y 250 mg/día para los adultos.



La Fundación Internacional de Artritis, aclara que las mejores fuentes de aceite de pescado son los pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas y la caballa. Asimismo, indica respecto de su consumo una porción de 85 a 170 gramos de dos a cuatro veces por semana.

Vitamina C

“Esta vitamina tiene un papel central para la producción y mantenimiento del colágeno de los tejidos. Incluso, la mayoría de los suplementos de colágeno, incluyen a la vitamina C en su fórmula”, sostiene la doctora.



Otro estudio que observó el efecto de los suplementos con vitamina C en pacientes comprobó que la misma tiene el potencial de: acelerar la curación ósea después de una fractura, aumentar la síntesis de colágeno tipo I y reducir los parámetros de estrés oxidativo. Además, durante el proceso de observación no se informaron efectos adversos con la suplementación con vitamina C tanto en animales como en participantes humanos.

Es una de las principales causas de la buena apariencia de la piel.

Según ‘Mayo Clinic’, la cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 75 miligramos (mg) al día para las mujeres y 90 miligramos para los hombres. Durante el embarazo, en cambio, se recomiendan 120 miligramos al día.

La Nación (Argentina)/ GDA.