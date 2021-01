Fue al médico por dolor abdominal y le hallaron cálculo de medio kilo

Una mujer, de 34 años, acudió al Hospital General Phu Binh, ubicado en la provincia de Thái Nguyên, en Vietnam, dado que tenía un inexplicable dolor de estómago.



Medios locales aseguraron que en el centro médico le realizaron varios exámenes de rutina para descubrir el origen del dolor.



Una de las tomografías reveló que la mujer tenía una masa de gran tamaño en su abdomen, hecho que impresionó al personal médico del lugar.



La mujer tuvo que ser operada de urgencia.



Durante la intervención quirúrgica, el personal médico determinó que se trataba de un cálculo en la vejiga. Luego de ser extraído, se determinó que la ‘piedra’ pesaba más de 400 gramos y tenía una longitud de casi 10 centímetros.



En redes sociales las imágenes de la increíble masa se hicieron virales y, al igual que los médicos que atendieron el caso, los usuarios expresaron gran asombro; incluso, muchos compararon la apariencia del cálculo con la de una papa.



“No puedo imaginar el dolor que tenía esa mujer al cargar esa piedra en su estómago”, comentó Lê Hà, en una publicación de Facebook.



De acuerdo con una investigación publicada por la revista científica 'Turkish Journal of Urology', la mayoría de este tipo de cálculos suelen pesar menos de 100 gramos, motivo por el que el acontecimiento de Vietnam tuvo gran relevancia.



En el estudio se determinó que solo hay registro de 85 casos reportados, en la base de datos Pubmed, en los cuales los cálculos sobrepasaron el peso estándar de 100 gramos.



Aunque el tamaño del cálculo extraído en Vietnam pareciera superar la medida normal, este no es el más grande que se haya registrado. En 2016, un hombre tuvo que ser operado en China porque tenía una masa en la vejiga que pesó más de un kilogramo (1.048 gramos).

