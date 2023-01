Este lunes 23 de enero, la casa de moda italiana Schiaparelli dispuso de una pasarela que se comió al mundo, en la que famosas supermodelos de los 90 -Irina Shayk, Naomi Campbell y Shalom Harlow- fueron algunas de las encargadas de desfilar los trajes que no solo iniciaron polémica, sino que atrajeron las miradas de miles de personalidades.



Sin embargo, la pasarela no fue lo único con lo único que impactó la casa de modas, pues entre el público, la artista Doja Cat, quien asistió con un traje de Schiaparelli, literalmente brilló en la primera fila con un look de 30,000 cristales que le cubrían el rostro y parte de su cuerpo.

De acuerdo con ‘Vogue’, Schiaparelli tardó cinco horas en crear el impactante look de la colección inspirada en el Infierno de Dante Alighieri. La maquilladora Pat McGrath usó cristales de Swarovski en rojo carmesí.



“Colaborar con la incomparablemente talentosa Doja Cat y Daniel Roseberry fue un placer absoluto”, afirmó McGrath a la revista anteriormente citada.

(Siga leyendo: Pamela Anderson acusa al actor Tim Allen de mostrarle sus genitales en rodaje).

Su paciencia y dedicación, mientras permanecía sentada con el equipo y conmigo durante cuatro horas y 58 minutos FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: “Su paciencia y dedicación, mientras permanecía sentada con el equipo y conmigo durante cuatro horas y 58 minutos para lograr este look, cubierta de más de 30,000 cristales de Swarovski aplicados a mano, fue realmente inspiradora”.



Y aunque las críticas a su director creativo, Daniel Roseberry, parecen no tener fin, el diseñador nuevamente se impuso con su particular estilo en la Semana de la moda en París.

(Lea también: Modelo de senos grandes se queja de no poder viajar en cabina económica de avión).

Más noticias

Marcela Reyes anunció que tendrá gira por EE. UU. tras recibir visa

¿Nuevamente soltera? Carolina Cruz publicó una imagen que levantó sospechas

El Cuarteto de Nos anuncia gira por Colombia; no visitarían Bogotá ni Medellín

Tendencias EL TIEMPO