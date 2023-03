Chen Sun, un ciudadano chino, estaba en su matrimonio cuando recibió una visita por parte de 12 de sus exparejas a las cuales les había sido infiel. Las mujeres llegaron a la boda de Chen sin previo aviso y con una enorme pancarta.

"Somos las exnovias de Chen Sun y hoy te destruiremos", lee el mensaje que llevaron las mujeres al matrimonio. Aunque todas las exparejas se mostraron sonrientes, los novios no pudieron ocultar su molestia mientras varias personas a su alrededor grababan y tomaban fotos de la situación.

Chen asegura que la familia de su esposa, y ella también, se enfurecieron con él y le exigieron una explicación de lo sucedido. Según el medio South China Morning Post, el novio admitió que no había sido una buena pareja en el pasado y que "fue inmaduro cuando joven y lastimó a muchas chicas".



Aunque no aclaró cuáles habían sido sus errores del pasado, Chen pidió excusas por sus acciones y les advirtió a otros hombres que deben tratar bien a sus parejas. También, admitió que sintió mucha vergüenza y que la situación generó una pelea con su esposa.



El evento generó bastantes discusiones en las redes sociales, donde algunas personas expresaron poca empatía por el hombre y otras se dijeron que el problema no era el hecho de haber tenido tantas exparejas, sino que las lastimó.



