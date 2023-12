‘Doble moral’: Cintia Cossio responde críticas por su OnlyFans y mencionar a su hijo

Una de las figuras de las redes sociales que en el 2023 ha generado odios y amores en los internautas es Cintia Cossio, dado que sus diversas publicaciones en las redes sociales han sido cuestionadas e incluso se le ha señalado por promocionar estafas.

Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido que ha expuesto los fraudes digitales de la ‘influencer’ y su hermano, y ha expresado que ha recibido mensajes de personas que le aseguran perdieron dinero que invirtieron en proyectos publicitados por ellos.



A pesar de esto, la joven y Yeferson siguen siendo populares, al punto de que acumulan millones de seguidores en sus perfiles de redes sociales, en las cuales suben videos de bromas pesadas que se hacen entre ellos.



Además, Cintia ganó fama por ser una de las colombianas que tiene presencia en OnlyFans, ofreciendo contenido explícito a cambio de una suscripción.

Cintia Cossio es criticada por su contenido de OnlyFans

Ante esto, la antioqueña ha recibido muchos mensajes en los que la critican por hacer ese tipo de contenidos siendo mamá de un niño.



Ahora, a través de las historias de su cuenta en Instagram, decidió responder a esos comentarios: “Cada día, porque es cada día, me impacta más la doble moral de las personas, mucho, pero en serio es increíble”.

Seguidamente, destacó que en ocasiones recibe buenos comentarios sobre la crianza de su hijo, pero luego la critican por su contenido de OnlyFans: “Sí, quería como hacer este comentario que a mí me suelen felicitar mucho por la crianza de mi muchacho, pero es como si de pronto les afectara que yo muestre mi cuerpo cuando eso a nadie debería afectar”.



Añadió: “Ahí empiezan ‘pobre del niño, esto y lo otro’, pero cuando muestro los valores que él está teniendo ahí, si no (hace seña de cerrar la boca), pero bueno, no todo el mundo es así, hay que enfocarse en lo bueno”.

Cabe destacar que otra razón por la que Cintia está recibiendo mensajes negativos por estos días, se debe a la separación con Jhoan López, después de 12 años de estar juntos como pareja:



“Antes ese man aguantó mucho, ella es muy tóxica”, “Jen y Jhoan salieron del monopolio familiar”, “Cintia era como el macho de la relación, veía cómo que a Johan incómodo ahí”, y “Una mujer que vive desnuda en OnlyFans y con marido. Ya se venía venir, eso no deja nada bueno”, son tan solo algunos de los comentarios que le han dejado a Cintia Cossio en Instagram.



Yeferson Cossio habla de su música

