Mafe Walker ha sido tendencia en redes sociales las últimas semanas, luego de que aseguró que podía comunicarse con extraterrestres. La colombiana apareció en un programa de México para contar su historia y promocionar sus clases.



Desde entonces se ha convertido en objeto de memes y preguntas por parte de curiosos. Walker, se considera a sí misma una ‘médium’ capaz de conectar con alienígenas a través de campos magnéticos y vibracionales.



Ahora un usuario de TikTok aprovechó la fama de Mafe Walker para burlarse de una supuesta doble. En la grabación se puede observar a una mujer que viaja en un medio de transporte público y que tiene el pelo rubio como la colombiana. También está utilizando una bufanda como las que suele llevar Walker en sus videos.



“Como cuando se te descompone la nave espacial y te toca viajar en la combi, hoy me tocó viajar con mi amiga extraterrestre” dice la descripción del video de TikTok que ya tiene más de 29 mil ‘me gusta’.



La desmintieron

Hace unos días hubo una polémica en redes sociales luego de que un usuario de Twitter supuestamente destapó las mentiras de Mafe Walker. La acusó de utilizar una lengua muerta y no un lenguaje alienígena, como ella dice.



El cibernauta explicó que los sonidos que emite Mafe le recordaron a unos que vio en una clase de Youtube. Según el hombre, luego de investigar encontró que se trata del sumerio, una lengua usada en mesopotamia.



“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia. Tengan cuidado porque con el sumerio no se juega” explicó el usuario.



Aunque la publicación se volvió rápidamente viral, aún Mafe Walker no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones.

ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos.



esta mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en youtube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia.



tengan cuidado x que con el sumerio no se juega. https://t.co/4j9gDGsZav — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) June 12, 2022

