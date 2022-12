El argentino Pablo Perillo, que es reconocido mundialmente por ser el doble del actor de películas de acción Bruss Willis, realizó una parodia con el ya famoso "¿Qué mirás, bobo? Andá pa'llá”.



El parecido de Perillo con Willis es tan grande que en redes se llegó a señalar que efectivamente era el actor quien había hecho la parodia del episodio protagonizado por el jugador Leonel Messi al término del partido con países bajos.

Todo indica que la furia de la ‘pulga’ se debió al altercado que tuvo con Wout Weghorst, uno de los jugadores del país europeo, durante el partido el partido que se jugó el pasado viernes y que dio como primer semifinalista a la Argentina.

Al ritmo de navidad, así es la frase viral de Lionel Messi en modo canción. Foto: YouTube: Músicos Cínicos - captura de pantalla

Según la prensa argentina, Weghorst estaba esperando a Messi para hablar con él, pero mientras el 10 de la albiceleste era entrevistado comenzó a mirarlo con rabia y soltó la frase que hoy es imborrable: “¿Qué mirás, bobo? Anda pá allá, bobo”.



Luego de dicho momento, la expresión ha sido tendencia en redes sociales y los expertos en memes no desaprovecharon la oportunidad para volverla viral en diferentes escenarios.



No solo dio para una canción que ya circula en redes sino que ha sido repetida por miles de personas que en las distintas plataformas vienen realizado la parodia. Una de las más exitosas de las últimas horas con más de dos millones de reproducciones fue la del doble de Willis.



La parodia se viralizó por Tik Tok y de inmediato en otras redes cientos de personas aclaraban que no se trataba del actor de Estados Unidos sino de su famoso doble argentino.

