Pablo Perillo, un argentino de 54 años, podría fácilmente ser confundido con Bruce Willis un día caminando por la calle. Tanto así que desde sus 20 años recibe comentarios sobre sus similitudes con el famoso actor.

Desde joven quiso ser actor y en la mayoría de 'casting' le repetían su increíble parecido con el protagonista de ‘Duro de Matar’, lo cual a veces sentía que lo limitaba, según comentó en la entrevista que le hizo el medio argentino ‘La Nación'.



Sin embargo, su verdadero camino por Hollywood comenzó cuando ganó un concurso de dobles de TNT en 2002 y empezó a ser reconocido, o incluso confundido con Bruce Willis por los mismos amigos del actor.



Debido a la reciente salida de Willis de la actuación debido a la afasia, un trastorno del lenguaje que crea dificultad al comunicarse y es causado por lesiones cerebrales, Perillo, que habría creado una carrera en gran parte debido a sus similitudes y que además trabajaba como uno de los dobles oficiales de Willis, perdió también oportunidades “muy importantes para él”, como le dijo a ‘La Nación’.

¿Cómo le afectó su trabajo?

(Le puede interesar: Georgina Rodríguez: así era el cuarto que había preparado para sus mellizos).

‘Maui Hawaii’, ‘A day to Die’ o ‘Paradise City’ fueron algunas de las producciones que estaban en la lista de espera para Perillo pero no pudieron realizarse.



Sin embargo, el argentino no lo ve como algo malo, en cambio, cree que esta situación puede traerle más trabajo. “Hay marcas que pueden pensar que es una buena oportunidad para que Bruce siga vigente a través de mi imagen. Yo no me voy a retirar”, comentó en su entrevista con ‘La Nación’.

(Siga leyendo: El video de Johnny Depp tomado y violento que presentó Amber Heard).

Perillo ha sido un gran admirador del actor desde siempre, de hecho, en tono de broma comenta que es tal su parecido que hasta su pareja también tiene similitudes con Demi Moore, exesposa de Willis.



A pesar de que por varios años ha sido uno de los dobles de Willis, Perillo no ha tenido la oportunidad de convivir con él: “Nunca pude cruzarme con él, solo trabajé para él. Hoy está retirado, pero mi mayor deseo es que se recupere, por su salud y para poder decirle en persona que lo admiro”, comenta su doble, que espera poder seguir siéndolo por muchos años más.

Más noticias

- Johnny Depp cuenta cómo perdió parte de dedo en pelea con Amber Heard

- Ezra Miller, protagonista de ‘Flash’, a la cárcel por golpear a una mujer

- ‘Estoy perdiendo a mi hija por demencia; no puede hablar ni caminar'

- Fue al médico por una infección estomacal, pero era un cáncer colorrectal