Murió de covid-19 influencer ‘fitness’ que negaba el coronavirus

Dmitry Stuzhuk, un influencer ucraniano de 34 años dedicado al 'fitness' y a la vida saludable que había negado la existencia del coronavirus, falleció el viernes 16 de octubre, por complicaciones derivadas de la covid-19, luego de haber contraído esa enfermedad en un viaje a Turquía.

El hombre, conocido como Dima, que tenía más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, había dicho varias veces en esa plataforma virtual que no creía en la existencia del coronavirus. Aún así, contrajo la enfermedad y falleció por complicaciones cardíacas relacionadas con este virus.



​(También puede interesarle: Asesinan en tiroteo a la ‘influencer’ puertorriqueña Pinky Curvy).

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).

El influencer comenzó a sentirse mal cuando estaba en Turquía de viaje, y al regresar a Kiev, capital de Ucrania, le hicieron el test que determinó que había contraído el virus. Días más tarde, Dima escribió un mensaje junto a una foto en la que se ve hospitalizado y con una máscara de oxígeno sobre su rostro.

Allí, el ucraniano admitió que su enfoque sobre la enfermedad era equivocado. "Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo para escribir algo. Quiero contarles cómo me enfermé y advertirles algo de manera convincente: pensé que no existía la covid-19 y todo es relativo. Hasta que me enfermé", escribió en el 'post' de redes sociales.

(Puede leer: A los 17 años muere reconocido ‘influencer' por supuesta sobredosis).

"¡La enfermedad no es efímera! Y es pesada. Pero todo en orden", agregaba el texto. Más abajo contaba cómo se había sentido mal cuando estaba en Turquía y lo mal que se había sentido. "Me desperté en medio de la noche porque tenía el cuello hinchado y me costaba respirar. También me dolía un poco el estómago", señaló en su publicación, subida el jueves pasado, justo un día antes de su muerte.



Dijo luego que había pasado ocho días en el hospital pero que había regresado a su casa a seguir el tratamiento. "En casa, como se dice, las paredes curan. Mi condición es estable", había escrito, en lo que fuera su último posteo en redes sociales.

Me desperté en medio de la noche porque tenía el cuello hinchado y me costaba respirar FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).

Si bien el influencer parecía haber mejorado, la situación se complicó, tuvo que regresar al hospital y fue su exesposa que también una persona dedicada al 'fitness' con cinco millones de seguidores, Sofía Stuzhuk, la que dio la mala noticia del fallecimiento de su ex.



(Le puede interesar: Repudio a famoso ‘influencer’ colombiano por ‘broma’ que discrimina a homosexuales).

La mujer señaló en Instagram que Dima tenía problemas cardiovasculares, y el virus lo había complicado justamente allí. "Su corazón falló, ayer sufrió una muerte clínica, su corazón se reinició, pero todavía no ha recuperado la conciencia por más de un día. Su condición ahora es muy grave", escribía.



En otra publicación de tan solo dos líneas, Sofía anunciaba el fatal desenlace: "Dima ya no está con nosotros. Su corazón no lo soportó".

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).

La expareja del influencer fallecido también tenía su opinión particular sobre el coronavirus. Ella había dicho que el virus había sido creado en un laboratorio en el año 2015, de acuerdo con información del medio ucraniano ‘Life Liga’.



"Sin duda, no es muy agradable. Pero el peligro es francamente exagerado. No es mucho peor que la gripe habitual, de hecho", había escrito la 'influencer' en la aplicación Telegram, algo que le recordaron muchos de sus seguidores en redes sociales.

No es mucho peor que la gripe habitual, de hecho FACEBOOK

TWITTER

Aunque la mujer mantuvo su postura con respecto al coronavirus y salió a dar declaraciones respecto a la muerte de Stuzhuk: "Quiero que comprendan que la covid-19 no es una enfermedad peligrosa para quienes están completamente sanos, pero Dima tenía problemas con el sistema cardiovascular y las complicaciones fueron a su corazón", dijo.



(Lea también: Luisa W y muerte de Legarda: 'Me trataron como si yo tuviera la culpa').

Dima y Sofia tuvieron tres hijos: David, Lola y Olivia. El más pequeño tiene solo nueve meses. La pareja se había separado seis meses atrás, pero mantenían una buena relación.

"Me enseñaste mucho. Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos, por toda la invaluable experiencia compartida y por la mujer en la que me convertí al estar contigo", escribió Sofia a modo de despedida en su cuenta de Instagram ayer, junto a una foto de la pareja con sus tres pequeños.

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).



(Además: Trágica fiesta de popular instagramer dejó tres personas muertas).

"Ya no estábamos más juntos, pero eso no hace que me duela menos. Lo siento mucho. Qué doloroso darme cuenta que ya no estarás más con nosotros", concluyó la influencer.



Tendencias EL TIEMPO