En video quedó captado el momento en que el vals de una quinceañera fue interrumpido por una propaganda de YouTube. Los invitados abuchearon al DJ por no pagar por la plataforma de música y lo tildaron de “tacaño”.

La fiesta se llevó a cabo en Ecuador, donde la homenajeada se vio opacada por unos minutos, cuando se disponía a bailar el vals con su padre, ya que un anuncio publicitario de YouTube impidió que pudieran dar inicio a la coreografía.



En la publicación se logra ver que la agasajada se sintió avergonzada por el error del DJ y agachó su cabeza es señal de vergüenza y humillación.

La gran mayoría de los asistentes no pudieron contener la risa y comenzaron a burlarse al instante. Sin embargo, el hombre encargado que grabó lo ocurrido les pidió que no se rieran de la adolescente.



El clip ya cuenta con más de un millón de visitas y más de mil comentarios, en los que critican duramente al DJ por “no pagar YouTube Premium” y ser “tacaño” con sus herramientas de trabajo.



“Hubieran descargado la canción”, “Eso le pasa por tacaño”, “Nunca había visto una fiesta con patrocinio” y “Por eso deben pagar YouTube Premium” son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

¿Cuánto cuesta YouTube Premium?

Actualmente, YouTube Premium tiene una opción que permite tener acceso ilimitado a 75 millones de canciones, posibilidad de descargar videos, de verlos en segundo plano y, por supuesto, de acceder al contenido sin propagandas. La mensualidad tiene un valor de 14.900 pesos colombianos.



