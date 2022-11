En las últimas semanas, el aeropuerto internacional El Dorado se ha convertido en el epicentro de polémicos y virales actos de intolerancia.



Después de que se conociese el caso de una mujer que insultó a una trabajadora de Avianca por, supuestamente, pedirle el uso del tapabocas, una nueva controversia vuelve a tener lugar pero, en esta ocasión, es protagonizada por una reconocida DJ caleña.

Se trata de Camila Gutiérrez, quien en la noche del pasado 16 de noviembre le propinó un golpe a una auxiliar de vuelo de la aerolínea Avianca luego de que esta última le negara el paso, pues la DJ, al parecer, no solo se encontraba en estado de embriaguez, sino también estaba tratando de ingresar al lugar equivocado, de acuerdo con la emisora 'RCN Radio'.

El detonante de la polémica escena habría sido una equivocación por parte de la DJ caleña, quien confundió el counter -espacio establecido para el registro y chequeo de los pasajeros- de Latam, la aerolínea en la que viajaría, con el de Avianca.

Según los testigos, cuando la azafata intentó orientarla hacia el lugar correcto -es decir, hacia el counter de Latam-, Gutiérrez enfureció y le propinó un cabezazo a la auxiliar de vuelo que, entre otras cosas, produjo una gran inflamación en la frente, como se logra observar en las fotografías.

Las cosas que hay que ver. Una señora ebria se confunde de counter en el aeropuerto (su vuelo era de LATAM), intenta colarse en un vuelo de Avianca y como no la dejan pasar le mete un cabezazo a una de las empleadas de la aerolínea🤦. Todo mal. pic.twitter.com/hdZAj9cvDo — Kelly Patilla⁷ 🍉💜🧑🏻‍🚀🪐 (@KellyPasa) November 17, 2022

Posterior a la polémica escena, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para llevarse a la reconocida DJ caleña -tal como se ve en las imágenes-, contra quien la trabajadora de Avianca habría presentado cargos.

Camila Gutiérrez reaparece públicamente



Un día después del incidente, Gutiérrez decidió aparecer públicamente, a través de su cuenta de Instagram, para reconocer su error de comportamiento, presentar disculpas a la azafata y, por supuesto, a todos sus seguidores.

“Obviamente fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella, cometí un error muy grande”, comentó la DJ en sus historias de Instagram.

Y su vez, no perdió la oportunidad para hacer una reflexión respecto a la situación por la que, en este momento, se encuentra en la mira de todos los usuarios: “Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicas a ustedes, a la señorita también; espero que esto pase pronto, esto me va a servir para mejorar mucho como ser humano para que no pasen este tipo de cosas”.

Hasta el momento, ni Avianca ni la trabajadora involucrada han salido a dar declaraciones al respecto.

