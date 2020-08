Los divorcios más sonados en lo que va del 2020

Instagram: @elizabethchambers

Armie Hammer y Elizabeth Chambers

​

El 10 de julio, y por medio de su cuenta de Instagram, Chambers anunció su separación del actor, nominado a varios premios cinematográficos por su papel en ‘Call me by your name’.



En la publicación, la reconocida chef resaltó que seguirán en una relación amistosa y pidió respeto.



La expareja se casó en mayo de 2010 y tienen dos hijos: Harper Grace y Ford Douglas Armand.