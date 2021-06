Divorcio entre Melinda y Bill Gates aún no está resuelto

Hace unas semanas Bill y Melinda Gates anunciaron sorpresivamente su separación tras 27 años de matrimonio, una noticia que causó revuelo pues se consideraba una de las parejas más estables. Ahora la relación se encuentra en proceso de su divorcio, el cual, según medios, podría complicarse por la falta de un acuerdo prenupcial.



La pareja multimillonaria y altruista nunca contempló un contrato prenupcial que ayudara a facilitar la división de sus bienes por seguridad o protección financiera. Por lo general, las parejas adineradas firman este acuerdo.



De acuerdo con el sitio TMZ, uno de los medios con mayor credibilidad en el mundo de la farándula, el divorcio de Melinda y Bill Gates podría complicarse por la falta de dicho acuerdo.



Después de 27 años de matrimonio, tres hijos y una corporación multimillonaria, la publicación dice que no hace falta ser un genio para entender que este divorcio será costoso y ‘potencialmente complicado’.



Se dice que los bienes materiales se dividirían al cincuenta por ciento, y esto indica que Melinda Gates podría convertirse en la segunda mujer más rica del mundo. Recibiría aproximadamente US $ 73 mil millones tras el divorcio.



Algunas versiones no confirmadas indican que la ruptura matrimonial, al parecer, comenzó luego de que una ingeniera de la compañía confesó a través de una carta que sostuvo una aventura con Gates. Hasta el momento se desconoce oficialmente quién fue la supuesta amante de Bill.



ELTIEMPO.COM