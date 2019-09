Instagram: @divajessurum

La mujer dice haber sufrido abuso doméstico, tragedias familiares y conflictos de autoestima. "Primero pasaron por mi mente una serie de cuestionamientos: ¿hasta dónde tuve responsabilidad por los problemas sucedidos? ¿Por tener unos kilos de más, soy una mujer desagradable que no merece amor? ¿Por no tener hijos soy una mujer incompleta? ¿Quién es el malo, el hombre que me golpea o yo por permitírselo?".