Diva Jesurumm reveló durante el especial del Día de la Madre en el programa 'Bravísimo' de City TV, su antiguo deseo de ser madre, tras contar junto a otras figuras de la farándula, los retos que puede implicar la maternidad.



La periodista, que recientemente luchaba contra un cáncer de seno diagnosticado a mediados de 2022, confirmó que estuvo cerca en dos momentos de su vida de ser mamá.

La barranquillera, al parecer, ha tenido que batallar con varios momentos difíciles respecto a su salud, así como con los comentarios de algunas personas que critican su aspecto actual.



(Le puede interesar:Diva Jessurum respondió a crueles mensajes tras revelar que padeció de cáncer).



Recientemente, tuvo que responder ante las críticas de una seguidora que la acusó de inyectarse productos estéticos en su cara, porque consideraba que esta se estaba deformando.



“Con todo el respeto, la estoy viendo en ‘Día a Día’. Usted ya era una mujer bonita, por favor no se haga más daño con lo que le inyectan en su cara. De pronto está a tiempo de revertir esos resultados tan absurdos. No parece usted, le deformaron el rostro. Disculpe, pero quedé impresionada”, dijo la televidente, tras ver a la invitada en el magazine del canal 'Caracol'.



(Siga leyendo:Diva Jessurum: ‘Vencí el cáncer de seno’).



Postura que la periodista no dejó de contestar afirmando que su apariencia actual solo demostraba las secuelas que le había dejado su combate contra la dura enfermedad de la que logró salir victoriosa.



“Eso que usted asegura es la 'deformación de mi rostro’, a mí me llena de mucho orgullo porque soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer mortal y por otras situaciones de salud que me han afectado”.

La maternidad y sus deseos

Luego de escuchar en algunas alocuciones su éxito en la batalla contra el carcinoma, fue una sorpresa para muchos que la presentadora recordada por conducir los programas de televisión 'Se dice de mí' y 'Expediente final' revelara su aspiración de ser madre.

A pesar de desconocer este aspecto de su vida, el asombro fue mayor tras contar que, este deseo estuvo a punto de ser realidad en dos momentos, sin embargo, por complicaciones en su salud reproductiva, este no pudo continuar.



“Yo hice varios intentos por ser mamá, pero perdí los dos bebés”, dijo en la emisión de 'Bravísimo'.



(Le puede interesar:Así se ve hoy en día el niño que apareció en la intro de ‘Yo soy Betty, la fea’).



Aseguró que también pensó en adoptar, pero se retractó de hacerlo porque deseaba tener una pareja y conformar un "hogar estable", que le diera seguridad.



“No tenía la pareja idónea para poder hacerlo, entonces, si voy a adoptar un niño, lo adopto bien o no lo adopto”, expresó la presentadora en el programa.



Finalmente, afirmó que ya no piensa en ser madre, porque cree que la vida actual es más difícil, además de afirmar que desea ser libre y tener tiempo para disfrutar su vida.



“La verdad que en este momento no. El mundo cada vez está más difícil, las cosas están tan complicadas y yo quiero ser libre. Yo quiero viajar, soy la dueña de mi vida. A estas alturas ponerme a hacer tareas, las recuperaciones, llevarlo a fútbol… ahí ni estoy”, declaró.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias