Desde que Diva Jessurum reveló a finales de 2022 que había padecido cáncer de seno, comenzó a recibir mensajes de todo tipo por parte de sus seguidores. Aunque en su mayoría fueron de apoyo, no faltaron algunos ofensivos.

La presentadora barranquillera logró vencer la “enfermedad”, no sin antes someterse a extensos y dolorosos tratamientos que trajeron consigo una serie de cambios físicos. Con una batalla ganada contra el cáncer, la periodista se ha encargado de compartir con sus seguidores el inicio de un nuevo ciclo en su vida.

La sensatez y transparencia con la que se muestra en redes no la han hecho invisible a las críticas. Recientemente, Jessurum compartió el mensaje que le envió una seguidora a través de Instagram. En este, la mujer la acusa de inyectarse sustancias en el rostro y de lucir irreconocible a causa de ello.



“Con todo el respeto, la estoy viendo en ‘Día a Día’. Usted ya era una mujer bonita, por favor no se haga más daño con lo que le inyectan en su cara. De pronto está a tiempo de revertir esos resultados tan absurdos. No parece usted, le deformaron el rostro. Disculpe, pero quedé impresionada”, señaló la usuaria, tras la aparición de Diva en el matutino de ‘Caracol’.

Diva es reconocida por su participación en programas como 'Se dice de mí' y 'Expediente final'. Foto: Instagram

Y concluyó: “No se obsesione, pues ya pasó los límites. Vuelvo y le digo, parece otra persona (...) Usted no es fea, pero se está deformando, quedé aterrada”.

Diva Jessurum respondió a las críticas por su rostro

Jessurum, quien se ha caracterizado por su carisma y franqueza, decidió no quedarse callada. Por medio de una publicación de Instagram, dio detalles del difícil proceso al que tuvo que enfrentarse a causa de su enfermedad y, como si fuera poco, envió un contundente mensaje a su seguidora.



En un inicio, la presentadora, recordada por su participación en ‘Se dice de mí’ y ‘Expediente final’, aclaró que no inyectó ningún líquido en su cara. El cambio en sus facciones lo atribuyó a las complicaciones de salud que la aquejaron años atrás.

Soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer

TWITTER

“Mis facciones quizás han cambiado porque después de enfrentar el covid-19, una operación de implantación de platina y 7 tornillos, sumada a 8 quimioterapias, 21 radioterapias y varios meses de quimioterapia oral, pues mi cuerpo está reaccionando”, inició diciendo Jessurum.



Anteponiéndose a los comentarios destructivos de la usuaria, Diva aseguró que no había “nada absurdo que revertir”. En su lugar, le espera un largo camino para poder recuperar su salud. “Gracias a Dios ya tengo cejas, pelo, uñas, pestañas y me falta poco para ser la misma de siempre, pero más fuerte”, afirmó.

Luego, añadió: “Eso que usted asegura es la ‘deformación de mi rostro’, a mí me llena de mucho orgullo porque soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer mortal y por otras situaciones de salud que me han afectado”.



Por último, la también directora de televisión le hizo un llamado a la internauta para adquirir consciencia con respecto a sus comentarios negativos y ponerse en los zapatos de los otros. De esta manera, evitaría causar daño.



“Antes de sentarse a juzgar a otros y de hablar de deformación, de asegurar que estoy obsesionada y que soy una deforme, piénselo dos veces porque el veneno que escupe hacia los demás puede causar daño. Señora, gracias al cielo que usted sí es hermosa y perfecta, y ojalá nunca una enfermedad la deforme. No sabe lo que se siente enfrentar el dolor de la lucha contra la muerte”, concluyó Diva en la publicación.

El mensaje de la periodista movió fibras entre sus seguidores, quienes la llenaron de comentarios de apoyo y elogios. Su reflexión tampoco pasó desapercibida entre algunas celebridades como Carolina Cruz, Sandra Mazuera y Elizabeth Loaiza.



“¡Tú siempre te verás hermosa porque irradias luz! Qué bueno que hayas ganado la batalla del cáncer. Muy pocos contamos esa historia”, escribió Loaiza, quien padeció cáncer de útero, en el post.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO