'No venía con buenas intenciones': Diva Jessurum denunció que una camioneta la siguió

Diva Jessurum es una de las más destacadas presentadoras de la farándula nacional, pues se ha destacado en programas como 'Se dice de mi', 'Expediente final' y Noticias Caracol.



Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora denunció que un vehículo la siguió por varios minutos en Barranquilla.



Según el resto de Diva Jessurum se trata de un vehículo blanco con vidrios polarizados: "Tuve que dar muchas vueltas hasta que decidí entrarme a un edificio, porque el carro no se me despegaba".



Otra de las acciones que realizó la presentadora fue tomar la placa del vehículo para interponer la denuncia respectiva ante las autoridades, pues su integridad pudo verse en peligro.



"Ser mujer en Barranquilla y en general en Colombia esta siendo cada vez más difícil. Es triste el descuido en el que estamos. Hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo que no nos podamos movilizar con tranquilidad en nuestra ciudad", añadió.



Diva Jessurum hizo un llamado a las autoridades apra mejorar la seguridad en Barranquilla, pues los casos de hurtos son cada vez más frecuentes.



"Aquí estamos viviendo una alarmante crisis delincuencial que no se registra en los noticieros”, puntualizó.



Finalmente hizo un llamado a sus seguidores, para que tengan cuidado al transitar: "Esto lo hago para anden con cuidado. Eran las nueve de la noche cuando me pasó este caso. Es realmente necesario que el primer mandatario del país tenga mano dura contra los violentos y se les ataque de verdad”.

