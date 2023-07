En redes sociales, la presentadora Diva Jessurum ha dado a conocer la terrible situación que está pasando el padre Chucho, pues unos delincuentes entraron a su iglesia y se robaron todo el dinero.

"Quiero hacer un llamado a las autoridades, porque no puede ser posible esto que está sucediendo, una vez más, entraron a la iglesia del padre Chucho a robar", empezó diciendo la presentadora en un video en su cuenta de Instagram.



Asimismo, aseguró que los delincuentes entraron a la iglesia, golpearon a la secretaria y les robaron el dinero de la comunidad. Esta situación le ha molestado bastante, pues se encuentra cansada que personas inescrupulosas le quiten a las demás personas todo lo que han trabajado honestamente.



Jessurum en su grabación también le pide al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López que mejore la seguridad del país.



"Que está pasando con las autoridades en este país, por favor señor presidente, no queremos más delincuentes en este país, que tenemos que hacer. Es un deber del Estado, brindarnos seguridad y es un derecho, tenemos el derecho de vivir en un país seguro", aseveró.



Varios de sus seguidores le han dado la razón a la presentadora, sin embargo, algunos han comentado que lamentablemente esta es una realidad que desde hace muchos años viene pasando en Colombia.



"Mi Diva. Este país lo estamos perdiendo al paso que vamos"; "Necesitamos seguridad, es urgente"; "Qué tristeza como se acabó el respeto y el gobierno solo piensa en protegerlos"; "Ni los lugares sagrados se les escapa, que diremos nosotros expuestos a su maldad", se lee en los comentarios.



Por el momento, el Padre Chucho no ha hecho declaraciones oficiales sobre esta situación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

