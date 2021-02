Diva Jessurum dice por qué está soltera y critica a los hombres

Diva Jessurum, una de las presentadoras de entretenimiento más conocidas de Colombia, le respondió a sus seguidores de Instagram una de las preguntas que más le hacen a través de esta red social: ¿por qué está soltera?.



La periodista, oriunda de Barranquilla, fue directa y respondió sin rodeos, asegurando que no le gusta soportar malas conductas cuando está en una relación. De este modo, indicó que sigue soltera puesto que no soporta la infidelidad ni las mentiras.



De igual manera, aseguró que siempre va a anteponer los sentimientos a lo material, así como el amor propio.



La comunicadora, que ha revelado en redes que se encuentra por sus cuarenta, dijo también que la principal razón es debido a que tiene “dignidad”.



“Soy una mujer de principios, que no soporta la infidelidad ni las mentiras. Además, antepongo los sentimientos a lo material y lo más importante: porque tengo dignidad”, dijo puntualmente la barranquillera que cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.



La directora y presentadora de ‘Expediente final’, programa de ‘Caracol TV’, también criticó a los hombres, indicando que no valoran ese tipo de cosas en las mujeres. “Esto a los hombres les importa un carajo”, escribió.



Finalmente, dijo que “cómo las mujeres no me gustan, pues estoy soltera”.



Muchas mujeres aplaudieron su posición, indicando que se sienten identificadas y que los valores y el respeto en una relación van por encima de cualquier cosa.



"Total así se habla el estar soltera genera tranquilidad, estabilidad emocional cosa que los hombres no conocen eso", "Palabras sabias de una mujer totalmente independiente", "Aquí no hay nada que objetar","Mejor sola que mal acompañada como andan muchísimas por ahí", "por eso la amo", son algunos de los comentarios que apoyaron la declaración.



Sin embargo, otros internautas criticaron a la presentadora, señalando que su mensaje no era muy objetivo.



“Cuando dice que a los hombres les importa un carajo, ¿se refiere a todos los hombres del mundo?, ¿es que ya estuvo con todos?, O es que se ha rodeado mal”, fue otra de las respuestas.



La periodista terminó hace más de un año la relación con su ex novio, Rafael Caparroso, después de que este entrara a un reality para encontrar pareja a escondidas. Al quedar elegido en el programa decidió terminarle a Jessurum.



“A Capa le gustaba más un reality que la familia que habíamos conformado”, le contó a Adolfo Sanjuanello en 2019.



Ahora Diva está dedicada a su carrera, su empresa y su familia.



