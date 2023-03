‘Secret Invasion’ es uno de los títulos de Marvel más esperados por los fanáticos durante este 2023. Con un elenco de estrellas, la producción se sumará al entretejido, dinámico y fascinante universo cinematográfico de superhéroes estadounidense.



Junto con la segunda temporada de ‘Loki’, ‘Secret Invasion’ es una de las dos únicas series de Marvel que verán la luz en Disney+ a lo largo de este año. Esto responde a la decisión del presidente de Marvel Studios de cambiar el ritmo de los estrenos con el objetivo de evitar el agotamiento de los fanáticos del MCU.

“Queremos que los proyectos de Marvel destaquen de forma especial. La gente lo verá a medida que avanzamos en las Fases 5 y 6. El ritmo al que estamos presentando las series de Disney+ cambiará para que cada una pueda tener la oportunidad de brillar”, dijo el líder de Marvel Kevin Feige en diálogo con ‘Entertainment Weekly’.

(Lea también: Disney Plus estrenará varias producciones en este mes, ¿cuáles son?).

Aunque por mucho tiempo se especuló acerca de la fecha de estreno de la miniserie, sin éxito, las respuestas para los amantes de Marvel llegaron recientemente. De acuerdo con información revelada por la plataforma de streaming y reseñada en varios portales especializados, ‘Secret Invasion’ aterrizará en Disney+ el próximo 21 de junio de 2023.



Esta nueva apuesta de Marvel seguirá de cerca a la raza alienígena de los ‘Skrull’ que, valiéndose de su capacidad metamórfica, se infiltró en la Tierra para causar problemas desde hace años. El encargado de detenerlos será nada más y nada menos que ‘Nick Fury’, interpretado por Samuel L. Jackson.

(Siga leyendo: Disney+ tuvo que retirar capítulos en Los Simpson por críticas a China).

El espía, exdirector de ‘S.H.I.E.L.D.’ y fundador de los ‘Vengadores’ regresará al universo cinematográfico, pero no lo hará solo. Junto a él estarán celebridades como Emilia Clarke, Cobie Smulders, Olivia Colman y Kingsley Ben-Adir.



Si bien no se tienen muchos detalles de lo que será la próxima entrega, los rumores apuntan a que Coldman dará vida a una encarnación del héroe ‘Union Jack’; mientras que Clarke podría ponerse en los zapatos de la agente ‘Abigail Brand’.



Con respecto a su debut en el universo de Marvel, Clarke, recordada por su participación en ‘Juego de Tronos’, dijo: “Es como si todos en Marvel supieran cómo desbloquear el cubo de Rubik, y tú ni siquiera podrías, no puedo hacer un cubo de Rubik para salvar mi maldita vida. Están bebiendo un poco de agua allí. No sé qué es. Lo logran, simplemente lo logran”.

(De interés: Lo imperdible del 2023 en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video).

La serie está dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim. El primero tiene en su prontuario profesional cintas como ‘La joya de la familia’ y ‘Princesa por accidente’, en tanto Selim ha estado detrás de producciones como ‘Sweet Land’ y ‘Mad Women’.

Más noticias en EL TIEMPO

Westcol continúa con las burlas hacia Ibagué, las críticas no se hacen esperar

La historia de Lionel, el bebé que nació durante penalti de Messi en el Mundial

Video: Gerard Piqué se pone furioso con sus hijos frente a cientos de personas

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO