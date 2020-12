Final original de ‘Soul’ fue cambiado, pues era ‘muy triste’

Después de su estreno en la plataforma de streaming Disney Plus, el 25 de diciembre pasado, 'Soul', la nueva película de Disney y Pixar, es uno de los temas de conversación de los cinéfilos durante esta temporada de fin de año.



¿La razón? Su historia ha conmovido al público y ha generado una avalancha de buenas reseñas y recomendaciones.



(Siga leyendo: ‘Encanto’ y películas de Hollywood inspiradas o que hablan de Colombia).

"Intentamos que 'Soul' fuera divertida y al mismo tiempo compleja. Pero eso requiere un dedicado proceso de desarrollo, que no fue fácil. Una de las cosas maravillosas de Pixar es que estás rodeado de gente brillante, artistas talentosos que te ayudan a ir más allá", señaló Kemp Powers, guionista y codirector, en una entrevista con EL TIEMPO publicada esta semana.



Por su parte, el también guionista y codirector del largometraje, Pete Docter, señaló que estaba inspirado en un hecho real que le sucedió al pianista Herbie Hancock, que tocaba junto al reconocido Miles Davis.



(La entrevista completa: Hablamos con los protagonistas de la nueva película de Pixar).



"Estaban dando un concierto y Herbie tuvo su momento de improvisar y le salió muy mal, lo arruinó todo, así que en lugar de abatirse, tocó otras notas y lo enderezó. Después, Miles dijo: ‘Un gran músico de jazz debe tomar lo que suceda y convertirlo en algo valioso’", explicó Docter.



¿Y de qué se trata 'Soul'? Es la historia de un talentoso pianista de jazz, Joe Gardner, que trata de perseguir su sueño de vivir de la música y, mientras tanto, se dedica a enseñarla en una escuela de primaria de Nueva York.



La tensión de la trama se genera a partir de lo mucho que le cuesta a Joe entrar al mundo del jazz de forma profesional, aunque esa fue la carrera de su padre. Entretanto, su madre, Libba, una modista lo presiona para que continúe con su oficio de maestro y abandone al fin el sueño de hacer parte de una banda.



(Le puede interesar: Estos son los estrenos de Disney Plus para enero del 2021).



No obstante, la aventura de Joe no se da en este mundo, sino que trasciende el plano material. Después de que un antiguo alumno suyo le consigue una oportunidad de tocar con una famosa intérprete de jazz, Joe sale corriendo por las calles de Nueva York, con tan mala suerte que cae en una alcantarilla.



Más tarde, es enviado al 'más allá'.

Soul Trailer de soul. Tráiler de la película 'Soul'.

Alerta de spoiler: un final 'muy triste'

Cuidado, si no ha visto la película y no quiere conocer su final, es mejor que evite leer lo que sigue.



En una entrevista con el medio ET, la productora Dana Murray y los guionistas Kemp Powers y Pete Docter advirtieron que el final de la película tuvo varias versiones distintas a la que pudieron ver los espectadores.



En la que salió publicada, y quedará para la historia, se ve cómo Joe Gardner finalmente puede regresar a su cuerpo y disfruta de su existencia con una visión renovada de la vida. Pero la verdad es que en la mente de los guionistas, esta conclusión feliz peligró por un momento.



(Le recomendamos: Los extraños sonidos que emitió una muñeca de la princesa 'Elsa').



"Tenemos versiones del final en las que Joe no vuelve a su cuerpo y en realidad permanece muerto. También hay otras en las que ves a Joe en la Tierra un año después. Hombre, ese final provocó más debate que cualquier otro elemento de la película", dijo Kemp Powers.



Además señaló que la versión en la que no podía regresar a la Tierra lo mostraba"como mentor en el Seminario You, pero como mentor repetido. Se quedaba y terminaba siendo, como, el mejor mentor de todos los tiempos, e introducía muchas ideas nuevas en el seminario", explicó el guionista.



(No deje de leer: Primeras imágenes de ‘Encanto’, la película de Disney sobre Colombia).



Sin embargo, la productora Dana Murray aseguró que el final que quedó parecía ser el desenlace apropiado.



"Hubo mucho debate de ida y vuelta, pero creo que cuanto más lo veíamos vivir su vida y solo pensar en su madre, Libba, y todos estos factores diferentes, ese se sentía como el final correcto", señaló Dana Murray.

