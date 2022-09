Desde que se lanzó el primer trailer del live action de la ‘La Sirenita’, se ha generado una fuerte discusión en redes sociales sobre una supuesta inclusión forzada. Esto luego de que se revelara que la protagonista será Halle Bailey, quien es afrodescendiente.



(Siga leyendo: Polémica por colegio que prohíbe a las madres usar minifaldas).

El hecho ha generado opiniones divididas entre las audiencias en las diferentes plataformas digitales, debido a que para algunos la incomodidad que ha generado el personaje no es más que un racismo infundado por ver papeles protagónicos de actores blancos en la pantalla grande.

Por otro lado, algunos internautas apuntaron que no respetaba la imagen clásica de Ariel (blanca y pelirroja) que conocieron en las producciones animadas más conocidas. Otros iban directamente al punto de no sentirse conectados con la idea de una actriz negra en el papel. Bajo el acomodado anonimato que ofrecen las redes sociales no faltó quien aprovechara para lanzar mensajes de odio contra la joven.



“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, comentó una navegante digital.



La discusión ha sido eclipsada con la aparición en internet de la reacción de algunas niñas afroamericanas que estaban felices al verse representadas en la nueva historia. “Es como yo”, dice una de las pequeñas feliz, mientras otra salta de alegría al ver al personaje en la piel de Halle Bailey.



“Mamá, es negra como yo”, “Es una chica negra”, “¡Es negra! ¡Mamá, es negra!”, dicen los menores saltando de la emoción.



(Lea también: Amparo Grisales reveló truco para conservar su apariencia a sus 66 años).

Finalmente las opiniones se centraron en el público infantil alegando que los menores son una audiencia alejada de los prejuicios y estigmas que los adultos desarrollan dependiendo de su capacidad para apreciar y asimilar los discursos.



Entre tanto, se espera que el estreno mundial de ‘La Sirenita’ se realice para el inicio del verano de 2023. Según el director de la cinta, Rob Marshall, es la época ideal para presentar un producto enfocado en el mar.

Más noticias

‘Piroberta’ sufre accidente de tránsito: cayó en una zanja

¿'Epa Colombia’ admitió haberle sido infiel a su exnovia Diana Celis?

Hombre explica forma correcta de abrir y cerrar una sombrilla y se hace viral

Tendencias EL TIEMPO