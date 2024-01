Disfunción eréctil: el ejercicio físico ayuda a tratarla de manera eficaz

Según el portal de salud 'Mayo Clinic', la disfunción eréctil o impotencia es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales.



Es importante mencionar que experimentar dificultades con la erección no es necesariamente motivo de preocupación. Sin embargo, si el problema es frecuente, puede indicar la presencia de una afección médica subyacente que requiere tratamiento. Además, esto puede generar estrés, afectar la confianza en sí mismo, incluso, causar problemas en las relaciones de pareja.

Si está preocupado por la disfunción eréctil, debe visitar a su médico, pues de esta forma puede encontrar un tratamiento que lo ayude. No obstante, aunque esto no reemplaza un tratamiento médico, puede hacer unos ejercicios físicos que lo ayudarán con la impotencia.



Un estudio de la revista 'Journal of Sexual Medicine' ha recolectado los datos de 11 trabajos que analizan el impacto del ejercicio, por un lado, y el uso de fármacos como Viagra o Cialis para combatir la impotencia.



En la investigación descubrieron que el ejercicio tiene bastante beneficios, ya que mejora la salud cardiovascular, el estado de ánimo, el estado físico y a medida que los hombres envejecen, este puede ser beneficioso para aquellos que experimentan disfunción eréctil.

En el estudio participaron 1.100 hombres (entre los 43 y los 69 años). 600 de los participantes entrenaron una actividad aeróbica de 3 a 5 veces por semana durante 30 minutos a una hora. Los otros 500 estaban en el grupo de control.



Los expertos descubrieron que los voluntarios que hicieron ejercicio experimentaron una mejora media de 5 puntos en la función eréctil (para esta medida se utilizó el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF)). Además, los voluntarios con las afecciones más graves fueron los que tuvieron mejores beneficios.



Los hombres que recibieron Viagra o Cialis lograron mejoras de entre 4 y 8 puntos. Por otro lado, los que recibieron terapia de sustitución de testosterona mejoraron la función eréctil solo dos puntos. Los investigadores concluyeron la actividad aeróbica es una alternativa válida al uso de fármacos para combatir la impotencia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

