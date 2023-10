Disfraces que serán tendencia este Halloween de 2023, aquí algunas ideas para usar

En esta primera semana de octubre, los internautas hablan acerca que una de sus festividades favoritas del año y es que, como es costumbre, el 31 de este mes se celebra el ‘Halloween’ o el ‘Día de las brujas’, fecha en la que las personas alrededor del mundo suelen salir de sus casas disfrazados a pedir dulces.

(Lea también: ¿Bart Simpson? Niño de 10 años fue descubierto destruyendo su vecindario con una grúa)



Además, este día se caracteriza porque se aprovecha para que los fanáticos de los cómics, las películas y los videojuegos, luzcan los trajes que caracterizan a sus personajes favoritos e incluso se llegan a encontrar disfraces cómicos como el que se presentó en abril, en el municipio de San Antero, en el que una mujer se disfrazó de Shakira y a su burro lo caracterizó como Clara Chía.

¿De dónde proviene la festividad?

Aunque muchos celebran este día, no todos conocen su origen, de acuerdo con otra noticia de EL TIEMPO, la festividad llegó primero a Estados Unidos, con una mezcla de elementos católicos, rituales paganos y un sinfín de significados alrededor del ‘Halloween’.



(Siga leyendo: Terror al parque en Mundo Aventura: los detalles del 'territorio del miedo' en Bogotá).



La fecha tiene inicio en la cultura celta, quienes creían que esta tradición lograba romper lo que separaba el mundo de los vivos con el de los muertos, pero no solo se podrían encontrar con las personas que más amaban, sino también espíritus malignos que traían desgracias para sus cultivos y su población. Por esto decidieron ponerse atuendos extraños, para espantar a todo el ser que no era bienvenido.

Estos disfraces serán en tendencia

Ahora que conoce un poco de la historia del ‘Halloween’, pasaremos a los disfraces que probablemente sean los más vistos en esta festividad, además de las icónicas princesas de Disney, conozca cuáles son para que decida su traje a utilizar y coméntele a sus amigos y personas más cercanas para que no vayan igual que usted.



Catrina: según la usuaria de TikTok @Nicktebykitzemx, su imagen la creo José Guadalupe Posada, un caricaturista mexicano quien solía realizar críticas hacia la sociedad, y que este se inspiró en la diosa azteca de la muerte Mictecacihuatl, utilizando como representación a los indígenas que ocultaban sus raíces para parecer adinerados.



Merlina Addams: también conocida como ‘Miércoles’, esta ha tenido una gran popularidad desde que salió su serie en Netflix, por lo cual muchos han replicado su estilo gótico, este es uno de los más sencillos para realizar, ya que no necesita de una gran producción.



(De interés: Halloween: estos son los dulces que más se venden en Colombia).



Mario Bros: este icónico personaje de videojuegos no puede faltar en las calles luego de que este año se estrenará su película. La ventaja es que para hacer su vestuario solo se necesita de un overol de jean, una camisa manga larga de color rojo, además de creatividad para realizar su bigote y su sombrero.



Avatar: en diciembre del año pasado se lanzó el segundo largometraje de esta historia de ciencia ficción y de la cual muchos estuvieron hablando, ya que por varios años sus fanáticos estuvieron esperando que fuera anunciada su salida en cines, este tiene un poco más de complejidad ya que se debe utilizar mucha pintucarita para realizar los detalles de su piel.



Barbie: este probablemente sea el más visto en las calles de Colombia debido a la gran acogida que tuvo el lanzamiento de su película junto a la actriz Margot Robbie, en esta la protagonista utilizó diferentes atuendos que podrían verse como el de la Barbie patinadora, o el de la Barbie astronauta.

El maquillaje perfecto para Halloween

Más noticias en EL TIEMPO

Estos son los 6 reputados cirujanos contra quienes pidieron órdenes de captura



Reforma pensional: quiénes se salvarán de los cambios si el proyecto es aprobado



Conozca los cierres viales y desvíos por el concierto The Weeknd en Bogotá



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO